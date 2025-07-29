GRATUITO
MAC fecha as portas e reabre no sábado com pista de skate
Programação inclui exibição audiovisual, visita guiada, performance sonora e bate-papo
Por Redação
O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), fechou as portas nesta terça-feira, 29. Mas é por pouco tempo e por uma excelente causa. O espaço administrado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) vai passar por uma transformação.
O principal motivo das intervenções e melhorias é a inauguração da nova mini-rampa de skate e do novo parquinho infantil. O MAC reabre no sábado, 2, com uma programação especial e diversificada.
A mini-rampa resulta da obra “skatável”, exposta anteriormente no museu. Às 10h, está programado um bate-papo sobre skate e cidade com o Coletivo Casa Cheia, Cairê Brasil, Dendê Crew, Ernesto Belote, Fernando Gomes e Ian Aragão.
Para todos os gostos
A programação de reabertura segue com exibição audiovisual de Legado Concreto (Black Media), Paraísos (Coletivo Casa Cheia), Ssalitre e Fernando Gomes. Em seguida, “Demo de Skate” com os DJs Iano, Maico Rasta e Pivete Nobre.
A pista será aberta ao público a partir das 15h. A rampa será o ponto de encontro, ainda no sábado, para a já tradicional visita guiada pelo museu às 16h. Depois, às 17h, performance sonora “Necromancy” com Marcela Lucatelli, para o público adulto.
No domingo, das 11 às 18h, tem monitoria de skate para o público de 6 a 15 anos que deseja começar a andar de skate. Às 16h, aula de circo para crianças de 5 a 10 anos. E, para o público adulto, às 16h30 tem oficina vocal com Marcela Lucatelli e às 17h mais uma visita guiada. Todas atividades são gratuitas.
