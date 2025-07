CONTEÚDO PUBLICITÁRIO Oceano Cultural movimenta o Museu do Mar Aleixo Belov com ações educativas e culturais Projeto leva oficinas, arte e atividades educativas ao Museu do Mar, promovendo cultura oceânica para todas as idades Por Redação 27/06/2025 - 9:00 h

Banda Didá tocando no Largo de Santo Antônio a convite do Museu do Mar Aleixo Belov - Foto: Fernando Barbosa/Divulgação

Fechar

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre os mares, a navegação e a cultura oceânica, o Museu do Mar Aleixo Belov, em Salvador, recebe o projeto Oceano Cultural. A iniciativa conta com uma programação diversificada que inclui oficinas, palestras, atividades lúdicas infantis e apresentações artísticas, sempre com foco na educação, cultura e sustentabilidade. Realizado pela Fundação Aleixo Belov e pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto tem patrocínio da Sotreq e do Banco do Nordeste, além do apoio da Emgepron. O público de todas as idades tem a oportunidade de vivenciar experiências de aprendizado e lazer, fortalecendo o vínculo com o patrimônio cultural e histórico ligado ao mar. Museu do Mar Aleixo Belov | Foto: José Carlos Almeida/Divulgação “A proposta do Oceano Cultural é transformar o Museu do Mar em um espaço ainda mais vivo, promovendo o acesso ao conhecimento e à cultura oceânica para diferentes públicos”, destaca Larissa Nabuco, diretora executiva da Fundação Aleixo Belov. O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita às quartas-feiras. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças até 5 anos têm acesso gratuito. Oficina de criação de chaveiro de feltro | Foto: Fernando Barbosa/Divulgação Acompanhe a programação completa no site www.museudomaraleixobelov.org.br e no Instagram @museudomar.aleixobelov.

Compartilhe essa notícia com seus amigos