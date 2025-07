De graça! Museu no interior da Bahia vira teatro em homenagem a Castro Alves

Projeto ocupa museu com arte e homenageia o poeta dos escravos - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Localizada a cerca de 160 km da capital baiana, a cidade natal do poeta Castro Alves, Cabaceiras do Paraguaçu, recebe, neste mês de julho e agosto, o projeto Teatro e História: Uma Ocupação no Museu.

Sediado no Parque Histórico Castro Alves (PHCA), a iniciativa pretende transformar o espaço em um palco vivo, onde histórias do passado serão revividas através de performances artísticas e leituras dramáticas. Idealizado por Reiny Oliveira, a programação, que ainda não está finalizada, será gratuita e aberta ao público de todas as idades.

A ideia do projeto surgiu, de acordo com Reiny, historiadora formada pela Universidade Estadual da Bahia (UNEB), da sua vontade de contribuir para o fomento à cultura da cidade. Nascida e criada em Cabaceiras do Paraguaçu, ela conta que a realização do movimento tem a ver com a sua responsabilidade enquanto cidadã.

“A intenção é despertar, também, nas pessoas o sentimento de pertencimento. É ‘conhecer para pertencer’. É apropriar do legado deixado pelo poeta para que as gerações sintam-se pertencentes a história, já que a formação da cidade parte deste princípio. Foi a partir da fazenda que Castro Alves nasceu que se deu início ao processo de construção da cidade”, conta.

A iniciativa, que teve a chamada aberta para residência artística no mês passado, prevê, neste mês, a capacitação da equipe artística.

Estão sendo ofertadas oficinas teatrais, visitas-guiadas e bate-papos com a direção do museu para que, no próximo mês, as apresentações sejam realizadas. São previstas 12 no total.

Museu como espaço vivo

Obra de Castro Alves inspira teatro comunitário no Recôncavo Baiano

O Parque Histórico Castro Alves, vinculado ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultura da Bahia (IPAC), é uma réplica da casa original da antiga Fazenda Cabaceiras, onde nasceu Castro Alves.

O acervo de todo o museu é formado por objetos que pertenceram ao artista e aos seus familiares. Durante o período de apresentação, cada local do espaço será pensado para que o público dialogue com a vida e obra do poeta.

Segundo Reiny, a intenção é transformar o museu em um espaço vivo.

Sobre os motivos de revisitar o passado, a idealizadora diz que “A própria literatura de Castro Alves é convidativa para fazer essa reflexão sobre o passado e presente, as poesias dele são muito perenes, apesar de escritas no século 19”.

“E ela ainda consegue trazer temas que volta e meia discutimos na nossa sociedade. Em cada sala, pensamos em trazer algo novo, que conversasse com o público”, acrescenta Reiny.

Todos os atores selecionados são da comunidade e a estimativa é que o evento possa alcançar cerca de 1.600 pessoas, entre nativos e turistas.

Memória de Castro Alves

Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na antiga Fazenda Cabaceiras.

Reconhecido como um dos maiores nomes do Romantismo brasileiro, destacou-se principalmente por abordar em seus escritos questões sociais sensíveis ao seu tempo.

Conhecido como o “poeta dos escravos”, teve participação política e direta na luta abolicionista no Brasil.

A obra Espumas Flutuantes e os versos de O Navio Negreiro são grande exemplo disso. Sua poesia, famosa pelo apelo humanista, contribuiu de forma decisiva para a literatura brasileira do século XIX, ao unir, pela primeira vez, lirismo e denúncia social.

Apesar de ter morrido jovem, aos 24 anos, sua obra permanece viva e influente até os dias de hoje.

O projeto Teatro e História: Uma Ocupação no Museu foi contemplado no Edital Museus e Patrimônio da Política Nacional Aldir Blanc Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado do Estado (SecultBA) via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura (Minc) – Governo Federal.

