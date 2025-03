Rayssa Leal ganha etapa brasileira do Circuito Mundial de Skate

- Foto: Júlio Detefon / STU

A skatista Rayssa Leal, duas vezes medalhista nos Jogos Olímpicos, abriu a sua temporada em 2025 em grande estilo ao conquistar o título da etapa de abertura do Circuito Mundial de Skate (STU) ocorrido em Porto Alegre neste domingo, 23.

A "fadinha" ficou em primeiro lugar na modalidade Skate Park e superou a espanhola Daniela Terol, que ficou com a segunda posição, e a gaúcha Maria Lúcia, que completou o pódio.

A skatista de 17 anos se classificou para a final mesmo após sofrer duas quedas nas fases anteriores e lesionar a região do glúteo. Última a entrar na pista, Rayssa não cometeu nenhum erro na sua bateria e cravou uma nota 81,57, mais de 15 pontos à frente de Terol, que obteve uma nota 64,37.

Essa é a primeira de cinco etapas do STU 2025, que acontece ao redor do mundo e conta com 35 atletas representando 18 países.

Street masculino

O Brasil também se sagrou campeão dessa etapa no Street Masculino. O paulista Giovanni Vianna conseguiu uma nota 88.80 e sagrou-se o vitorioso do dia. O também brasileiro Carlos Ribeiro ficou em segundo lugar e o peruano Angelo Caro completou o pódio.