BRASILEIRÃO
Grêmio x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e horário
Os times se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
Pela quarta vez na temporada, o Vitória recebe uma promessa de um novo começo - dessa vez com o técnico Jair Ventura, que assumiu o comando do time depois da sequência de trocas de treinador e estreia com o Leão da Barra neste domingo, 28, contra o Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão.
A bola rola às 11h da manhã na Arena do Grêmio, e traz toda a esperaça de finalmente estabilizar um técnico no Rubro-Negro. Depois de passar por Carpini, ser eliminado da Sul-Americana, conhecer Carille, tomar o 8 a 0 para o Flamengo, e resgatar Rodrigo Chagas do comando do sub-20, o Vitória aterrissa em Jair na luta contra o rebaixamento.
A missão não é simples - para um time que, até aqui, não venceu nenhuma partida fora do Barradão pelo Brasileirão, o grande desafio se torna vencer um jogo longe de casa, fato que já consolidaria a chegada de Ventura de maneira muito positiva.
Ocupando a 17ª posição com 22 pontos, o Vitória na zona de rebaixamento encontra o Grêmio de 29 pontos na 11ª posição, mirando em entrar na primeira metade da tabela com os três pontos da partida contra o Leão.
Leia Também:
Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas e Ronald; Erick, Matheuzinho e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson; Willian, Pavon e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes