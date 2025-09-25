Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Grêmio x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e horário

Os times se enfrentam neste domingo, 28, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

25/09/2025 - 22:54 h
Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Vitória e Grêmio se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão

Pela quarta vez na temporada, o Vitória recebe uma promessa de um novo começo - dessa vez com o técnico Jair Ventura, que assumiu o comando do time depois da sequência de trocas de treinador e estreia com o Leão da Barra neste domingo, 28, contra o Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão.

A bola rola às 11h da manhã na Arena do Grêmio, e traz toda a esperaça de finalmente estabilizar um técnico no Rubro-Negro. Depois de passar por Carpini, ser eliminado da Sul-Americana, conhecer Carille, tomar o 8 a 0 para o Flamengo, e resgatar Rodrigo Chagas do comando do sub-20, o Vitória aterrissa em Jair na luta contra o rebaixamento.

A missão não é simples - para um time que, até aqui, não venceu nenhuma partida fora do Barradão pelo Brasileirão, o grande desafio se torna vencer um jogo longe de casa, fato que já consolidaria a chegada de Ventura de maneira muito positiva.

Ocupando a 17ª posição com 22 pontos, o Vitória na zona de rebaixamento encontra o Grêmio de 29 pontos na 11ª posição, mirando em entrar na primeira metade da tabela com os três pontos da partida contra o Leão.

Leia Também:

Salvação? Jair Ventura chega ao Vitória com histórico de superação
Derrota do Bahia diante do Vasco complica o Vitória no Z-4; entenda
VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas e Ronald; Erick, Matheuzinho e Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson; Willian, Pavon e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

x