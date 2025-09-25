Menu
HOME > ESPORTES
FUGA DO REBAIXAMENTO

Salvação? Jair Ventura chega ao Vitória com histórico de superação

O técnico foi apresentado no Barradão nesta quinta-feira, 25

João Grassi e Marina Branco

Por João Grassi e Marina Branco

25/09/2025 - 13:23 h | Atualizada em 25/09/2025 - 17:49
Apresentação de Jair Ventura no Vitória
Apresentação de Jair Ventura no Vitória -

Um, dois, três, quatro - o Vitória chegou ao seu quarto técnico em uma só temporada, e promete encontrar nesta nova mudança a salvação do rebaixamento. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 25, na Sala de Imprensa do Barradão, Jair Ventura chegou com a carga de já ter recuperado quatro equipes na carreira, acreditando no elenco, no clube e na torcida como um caminho para desenhar um novo capítulo de superação.

Logo de cara, Ventura relembrou o currículo de quase uma década como treinador, com mais de 380 jogos disputados. "Desses, só dois trabalhos foram na Série B. Todos os outros foram na Série A. Então é uma competição que conheço muito bem. Estou adaptadíssimo, conheço os atletas, os adversários, estou super mais que pronto para ajudar a gente a permanecer", garantiu.

Ao recordar momentos marcantes da carreira, ele destacou a arrancada com o Botafogo em 2016, quando o time saiu da zona de rebaixamento para alcançar a Libertadores. "Foi a primeira vez que uma equipe entra no returno na zona e vai para a Libertadores. Foi um feito inédito. Sou treinador até hoje graças a esse feito. Tenho que refazer aqui, porque a vida é outra", relembrou.

O treinador também comparou a atual situação com a vivida no Juventude, que também passou por fases difíceis sob o comando de Jair. "Acho que o que mais se assemelha (ao Vitória) foi no Juventude, que foi muito difícil pelo pouco tempo. Empatamos dois jogos em casa que nos deixaram em situação complicada, mas acreditamos no trabalho, acreditamos no elenco e conseguimos. Já tive convites que não aceitei por não acreditar na força do time. Se aceitei o Vitória é porque acredito que temos condições de permanecer (na Série A)", prometeu.

A missão, então, é salvar o Vitória como salvou o Botafogo e o Juventude - mas o próprio treinador já adianta que não é um "salvador da pátria". "Os protagonistas do jogo são os atletas. Nós somos apenas uma pequena peça dentro dessa máquina chamada Vitória. Venho motivado, gosto de grandes desafios, minha vida foi feita assim. Mas zero salvador da pátria. O que precisamos é trabalhar, acreditar e colocar em prática", afirmou.

Ele também citou a importância da comunicação com o elenco: "Tenho uma comunicação muito boa com os atletas, falo o idioma deles. Essa adaptação tem que ser rápida, mas gradativa. Não pego desafio que não acredito. Se aceitei vir, é porque acredito nesse elenco e na força da torcida", completou.

Apresentação de Jair Ventura no Vitória
Apresentação de Jair Ventura no Vitória | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Mas como recuperar o Vitória?

Logo em sua chegada, Jair ressaltou que não faz distinção entre reforços, atletas da base ou jogadores que já estavam no grupo. "Todos são importantes: os meninos da base, os que chegaram na janela, os que já estavam, os que têm identificação, aqueles que já trabalhei também. A gente trata todos iguais. Muito cedo para dar avaliação, tenho apenas dois dias de casa, mas confiança total em todos", comentou.

O técnico reforçou ainda a importância da torcida. "Quero convocar nossa nação rubro-negra. Precisamos que o Barradão esteja lotado, que eles nos empurrem como nosso 12º jogador. Sem eles vai ser muito mais difícil", afirmou.

Sobre a ideia de jogo, Jair ressaltou a adaptação ao elenco. "O futebol é dinâmico. Você por vezes defende no 4-4-2 e ataca no 4-3-3, ou no 3-4-3. Eu uso aqueles que estão no melhor momento. Se tenho dois camisas 9 bem, jogamos com dois. Se não, usamos falso 9. Se tenho três atacantes em bom momento, jogamos assim. Sempre busco colocar o que temos de melhor no momento", garantiu.

Comparando estilos, Jair ressaltou a importância do aspecto humano. “Acredito em trabalhar o lado humano. Conhecer meus jogadores, saber o que motiva, o que tira confiança. Isso dá mais trabalho, mas é uma coisa que eu gosto. É um novo momento agora, que a gente possa ser forte e dar essa arrancada que sabemos que será difícil, mas possível", opinou.

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura se prepara para voltar a campo no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

ec vitória Jair Ventura Rebaixamento

