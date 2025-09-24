VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Anunciado nesta quarta-feira, 24, o técnico Jair Ventura comandou seu primeiro treinamento no Vitória durante a tarde. O elenco rubro-negro se apresentou às 14h30 no CT Manoel Pontes Tanajura, antes de iniciar um trabalho na academia, seguido por treino no campo 1. O clube divulgou um vídeo das atividades.

Após o aquecimento conduzido pelo preparador físico Juninho Nogueira, os jogadores do Leão da Barra realizaram um atividade dinâmica de passe em losango com domínio orientado, com o assistente fixo Cléber dos Santos. Os goleiros, por outro lado, fizeram treinos específicos com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Em seguida, Jair Ventura comandou um trabalho intersetorial de circulação da bola entre defesa, meio-campo e ataque. A última atividade foi um jogo em campo reduzido, 10 contra 10, simulando movimentações técnicas.

O elenco do Vitória volta aos treinos nesta quinta, 25, dessa vez pelo turno da manhã. As atividades acontecem antes da entrevista de apresentação de Ventura, que vai falar publicamente pela primeira vez depois de chegar ao clube, às 12h.

Próximo compromisso

O Vitória se prepara para voltar a campo no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.