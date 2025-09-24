Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO COMANDO

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Técnico de 46 anos foi anunciado pelo Leão da Barra nesta quarta-feira, 24

João Grassi

Por João Grassi

24/09/2025 - 18:58 h
Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde
Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde -

Anunciado nesta quarta-feira, 24, o técnico Jair Ventura comandou seu primeiro treinamento no Vitória durante a tarde. O elenco rubro-negro se apresentou às 14h30 no CT Manoel Pontes Tanajura, antes de iniciar um trabalho na academia, seguido por treino no campo 1. O clube divulgou um vídeo das atividades.

Após o aquecimento conduzido pelo preparador físico Juninho Nogueira, os jogadores do Leão da Barra realizaram um atividade dinâmica de passe em losango com domínio orientado, com o assistente fixo Cléber dos Santos. Os goleiros, por outro lado, fizeram treinos específicos com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em seguida, Jair Ventura comandou um trabalho intersetorial de circulação da bola entre defesa, meio-campo e ataque. A última atividade foi um jogo em campo reduzido, 10 contra 10, simulando movimentações técnicas.

Leia Também:

Vitória de Jair Ventura precisa superar campanha com Carpini de 2024
Vitória divulga ata do Conselho e confirma venda dos direitos de TV
Por que Baralhas pode ser o protagonista do Vitória de Jair Ventura
Vitória pode perder atacante para partida contra o Grêmio; saiba quem

O elenco do Vitória volta aos treinos nesta quinta, 25, dessa vez pelo turno da manhã. As atividades acontecem antes da entrevista de apresentação de Ventura, que vai falar publicamente pela primeira vez depois de chegar ao clube, às 12h.

Próximo compromisso

O Vitória se prepara para voltar a campo no próximo domingo, 28, às 11h, quando enfrenta o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Jair Ventura treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Jair Ventura durante treino do Vitória nesta tarde
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

x