SOLTA A CARTA

Por que Baralhas pode ser o protagonista do Vitória de Jair Ventura

O volante viveu o melhor momento de sua carreira sob o comando do técnico quando defendia o Atlético-GO

Marina Branco

Por Marina Branco

24/09/2025 - 11:59 h
Baralhas pelo Vitória
Baralhas pelo Vitória -

Jair Ventura está de casa nova no Vitória - mas há quem, por lá, esteja reencontrando um velho conhecido. O volante Gabriel Baralhas, que trabalhou com o técnico em sua passagem pelo Atlético-GO entre 2023 e 2024, viveu sob o comando dele a melhor fase de sua carreira, despontando como um possível pilar do novo Leão da Barra.

Recém-chegado ao comando do Leão da Barra, o treinador conhece bem três jogadores do atual elenco rubro-negro: os zagueiros Lucas Halter e Zé Marcos e, é claro, Baralhas. Entre eles, é justamente Baralhas quem mais se destacou com Ventura.

Ao todo, o volante atuou em 45 partidas com o treinador, período em que marcou nove gols e distribuiu cinco assistências - números expressivos para um jogador de meio-campo com funções defensivas. Foi nesse contexto que Baralhas conseguiu seu auge individual, sendo peça-chave no equilíbrio entre marcação e chegada ao ataque.

Zé Marcos, hoje reserva no Vitória, participou de 16 jogos sob comando do treinador, enquanto Lucas Halter, atual capitão rubro-negro, esteve em campo em 15 partidas. Apesar de uma relação menor em termos de tempo de jogo, a experiência pode ser um trunfo importante para os dois defensores no momento de adaptação ao novo estilo.

É natural imaginar que a confiança prévia do treinador nesses atletas pode colocá-los em vantagem em relação aos demais, principalmente diante do pouco tempo que Jair terá para implementar suas ideias e buscar resultados imediatos com o Vitória. Assim, se aproxima cada vez mais o mundo em que Baralhas se torna uma peça chave no elenco rubro-negro, assumindo papel de destaque na equipe.

O fato é que Baralhas já mostrou no passado que é mais protagonista sob comando de Jair Ventura. Resta saber se essa parceria será novamente decisiva, agora vestindo o manto rubro-negro e com a missão de conduzir o Vitória a dias melhores na fuga do rebaixamento iminente no Brasileirão.

