HOME > ESPORTES
NOVO COMANDANTE

Oficial: Vitória anuncia contratação do técnico Jair Ventura

Profissional de 46 anos assinou contrato até o final de 2025

João Grassi

Por João Grassi

24/09/2025 - 12:28 h | Atualizada em 24/09/2025 - 12:46
Jair Ventura é o novo técnico do Vitória
É oficial. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o Vitória anunciou através das redes sociais, nesta quarta-feira, 24, a contratação do técnico Jair Ventura, que estava no Avaí. O profissional de 46 anos tem como objetivo livrar o Leão da Barra do rebaixamento no Brasileirão Série A.

Jair Ventura desembarcou em Salvador nesta quarta e assinou contrato até o final deste ano. O novo treinador chega para substituir Rodrigo Chagas, que agora fará parte da comissão técnica fixa do clube.

Ventura chega ao Vitória com seu auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam a Chagas, Cléber dos Santos e Juninho Nogueira na comissão.

Jair Ventura é filho do ex-atacante Jairzinho, ídolo do Botafogo e tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira. Ele ficou conhecido justamente por comandar o Glorioso entre 2016 e 2017, quando emendou arrancada da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro de 2016 para uma vaga na Copa Libertadores.

Além de Avaí e Botafogo, Ventura acumula passagens por clubes como Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO, onde carrega histórico de conseguir campanhas de recuperação. Ele já conseguiu livrar do rebaixamento o Leão da Ilha, na Série A de 2020, o Papo em 2021, além do Alviverde Goiano em 2022, este último ainda com direito a vaga na Copa Sul-Americana.

Leia Também:

Vitória terá 4º técnico no ano, mas admite risco no excesso de trocas
Vitória: Jair Ventura já livrou três times do rebaixamento na Série A
Sem demitir Chagas, Vitória faz oferta para técnico ex-Bahia; entenda

Desempenho no Avaí

Na passagem de Jair Ventura pelo Avaí, seu último trabalho, foram 27 jogos com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas. Ele deixa o clube catarinense na 11ª colocação da Série B, com 37 pontos conquistados.

Próximo compromisso do Vitória

Com Jair Ventura, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 28, às 11h, para enfrentar o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

anúncio campeonato brasileiro ec vitória Jair Ventura técnico

