NOVO COMANDANTE
Oficial: Vitória anuncia contratação do técnico Jair Ventura
Profissional de 46 anos assinou contrato até o final de 2025
Por João Grassi
É oficial. Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o Vitória anunciou através das redes sociais, nesta quarta-feira, 24, a contratação do técnico Jair Ventura, que estava no Avaí. O profissional de 46 anos tem como objetivo livrar o Leão da Barra do rebaixamento no Brasileirão Série A.
Jair Ventura desembarcou em Salvador nesta quarta e assinou contrato até o final deste ano. O novo treinador chega para substituir Rodrigo Chagas, que agora fará parte da comissão técnica fixa do clube.
Ventura chega ao Vitória com seu auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam a Chagas, Cléber dos Santos e Juninho Nogueira na comissão.
O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador assume a equipe com efeito imediato e seu contrato tem vigência até o final de 2025.— EC Vitória (@ECVitoria) September 24, 2025
Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam… pic.twitter.com/khAmGQBUep
Jair Ventura é filho do ex-atacante Jairzinho, ídolo do Botafogo e tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira. Ele ficou conhecido justamente por comandar o Glorioso entre 2016 e 2017, quando emendou arrancada da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro de 2016 para uma vaga na Copa Libertadores.
Além de Avaí e Botafogo, Ventura acumula passagens por clubes como Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO, onde carrega histórico de conseguir campanhas de recuperação. Ele já conseguiu livrar do rebaixamento o Leão da Ilha, na Série A de 2020, o Papo em 2021, além do Alviverde Goiano em 2022, este último ainda com direito a vaga na Copa Sul-Americana.
Desempenho no Avaí
Na passagem de Jair Ventura pelo Avaí, seu último trabalho, foram 27 jogos com nove vitórias, 10 empates e oito derrotas. Ele deixa o clube catarinense na 11ª colocação da Série B, com 37 pontos conquistados.
Próximo compromisso do Vitória
Com Jair Ventura, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 28, às 11h, para enfrentar o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
