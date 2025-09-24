Vitória divulga ata do Conselho e confirma venda dos direitos de TV

Uniforme padrão 1 do Vitória / Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o Conselho Deliberativo do Vitória aprovar a venda de parte dos direitos de transmissão do clube, foi divulgada a ata da reunião extraordinária realizada no último 11, na Sala de Convivência do Barradão. Com isso, além da antecipação das receitas no período de 2025 a 2074, foi também confirmada oficialmente a adesão à Liga Forte União (LFU).

O acordo prevê um aporte de R$ 68,2 milhões em troca de 15% dos "direitos passiveis de exploração comercial relacionados à participação do Vitória no Campeonato Brasileiro, nas primeira e segunda divisões" que serão cedidos para a empresa Sports Media Entertainment S/A (SME), investidora ligada à LFU.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A votação foi validada por maioria simples e contou com 93 conselheiros, sendo 54 favoráveis, 36 contrários, duas abstenções e um voto que não foi registrado. O documento reforça que a operação não se enquadra no inciso XI do artigo 53 do Estatuto — que trata de empréstimos, alienações e oneração de bens patrimoniais, o que exigiria aprovação de 2/3 dos membros e foi motivo de questionamentos por parte do conselho.

Apesar da antecipação dos valores, Fábio Mota afirma que o novo contrato é mais vantajoso para o Vitória. Segundo o presidente, o acerto com a LFU vai garantir receita de R$ 166 milhões, enquanto com a Libra seria de R$ 123 milhões. Com a venda de uma fatia dos direitos, isso significa um aumento de 20%.

“Dos 100%, você vende 15%, porque a condição para ir para a LFU, é essa aí. Se você abater 15% de 35%, ele vai receber 20%. Se o Vitória continuasse na Libra, o Vitória ia receber 35% a menos. O Vitória vai receber 20% a mais do que se tivesse na Libra”, explicou Mota durante entrevista.

Clubes da Liga Forte União

Na LFU, o Leão da Barra se juntará com 11 clubes da Série A, 16 da Série B e sete da Série C. Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco são as equipes da elite que compõem o bloco.

Na Série B, fazem parte as seguintes agremiações: Amazonas, América-MG, Athletic-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Já na Série C, CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta e Tombense estão na LFU.