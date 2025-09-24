Vitória de Jair Ventura precisa superar campanha com Carpini de 2024

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Divulgação | ACG

Anunciado oficialmente como novo técnico do Vitória, Jair Ventura precisa ter um aproveitamento semelhante ao do Rubro-Negro comandado por Thiago Carpini no 2º turno do Campeonato Brasileiro de 2024 para escapar do rebaixamento.

A campanha que classificou o Leão para a Copa Sul-Americana foi marcada por oito vitórias, cinco empates e apenas cinco derrotas em 19 jogos, conquistando 51% dos pontos disputados.

Considerando que atingir 44 pontos dá apenas 1% de risco de queda, segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time baiano precisa somar 20 pontos nas 14 rodadas restantes do Brasileirão, o que exige um aproveitamento de cerca de 48% para alcançar a meta.

Até o momento na competição, o percentual de desempenho do Vitória é de aproximadamente 31%.

Pelo segundo ano consecutivo, o Rubro-Negro precisa fazer uma campanha de G-8 no 2º turno para não amargar um rebaixamento. Com Carpini na temporada passada, o Leão venceu apenas quatro jogos na primeira parte do campeonato, mas reagiu e terminou o torneio com 43% de aproveitamento — marca que Jair Ventura precisa superar para se livrar do Z-4 pela quarta vez em sua carreira.

O treinador já protagonizou escapadas no comando do Sport, em 2020, do Juventude, em 2021, e do Goiás, em 2022. O Vitória é o terceiro clube que o técnico assume na temporada, com passagens curtas por Goiás e Avaí.

O próximo passo do Leão já tem quer ser dado no próximo domingo, 28, às 11h, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.