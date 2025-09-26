Renato Augusto destaca goleada do Bahia como maior vergonha da carreira

Renato Augusto é ídolo do Corinthians - Foto: Divulgação | Corinthians

Um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Renato Augusto revelou que a goleada por 5 a 1 sofrida pelo Corinthians contra o Bahia, em 2023, foi uma das maiores vergonhas de sua passagem pelo Alvinegro. Aposentado dos gramados, o ex-meia contou que sentiu “como se tivesse um buraco” ao ver os torcedores do time paulista cantando o hino após a partida.

Em jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor surpreendeu ao aplicar a maior goleada sofrida pelo Corinthians na Neo Química Arena. Questionado sobre a sua relação com o time paulista, o ex-atleta relembrou o episódio e destacou a "sinergia" que sentiu com os torcedores após não ser vaiado depois da derrota humilhante.

"Tem um (jogo) que foi uma das maiores vergonhas que eu tive no Corinthians. Já no final do meu último ano, por acaso foi o meu último gol pelo Corinthians, estava 3x0 para o Bahia, aquele jogo em que nada dá certo. Aí o time começa a melhorar um pouquinho, eu faço um gol. Aí pênalti para o Bahia, acho que aos 43 do segundo tempo. A gente brigando para não cair, era só ganhar no Bahia e praticamente resolvia", comentou em entrevista ao ge.globo.

"Cara, em qualquer lugar do mundo ia vir a maior vaia da história. Os caras começam a cantar o hino: Eu senti vergonha. Se tivesse um buraco... Foi o momento que eu senti e falei: "os caras mereciam". Foi doído. São coisas que marcam. Por isso que o Corinthians para mim foi o time mais marcante da minha carreira", completou.

A goleada também foi fundamental para a permanência do Bahia na Série A do Brasileirão naquela temporada. Rezende, Cauly, Thaciano (duas vezes) e Ademir foram os autores dos gols tricolores na partida.