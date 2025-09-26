Menu
HOME > ESPORTES
QUEM LEMBRA?

Renato Augusto destaca goleada do Bahia como maior vergonha da carreira

Ex-meio-campista contou detalhes da goleada tricolor após 'pendurar as chuteiras'

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/09/2025 - 18:49 h | Atualizada em 27/09/2025 - 12:03
Renato Augusto é ídolo do Corinthians
Renato Augusto é ídolo do Corinthians

Um dos maiores meio-campistas do futebol brasileiro nos últimos anos, Renato Augusto revelou que a goleada por 5 a 1 sofrida pelo Corinthians contra o Bahia, em 2023, foi uma das maiores vergonhas de sua passagem pelo Alvinegro. Aposentado dos gramados, o ex-meia contou que sentiu “como se tivesse um buraco” ao ver os torcedores do time paulista cantando o hino após a partida.

Em jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor surpreendeu ao aplicar a maior goleada sofrida pelo Corinthians na Neo Química Arena. Questionado sobre a sua relação com o time paulista, o ex-atleta relembrou o episódio e destacou a "sinergia" que sentiu com os torcedores após não ser vaiado depois da derrota humilhante.

Renato Augusto durante goleada do Bahia
Renato Augusto durante goleada do Bahia | Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians

"Tem um (jogo) que foi uma das maiores vergonhas que eu tive no Corinthians. Já no final do meu último ano, por acaso foi o meu último gol pelo Corinthians, estava 3x0 para o Bahia, aquele jogo em que nada dá certo. Aí o time começa a melhorar um pouquinho, eu faço um gol. Aí pênalti para o Bahia, acho que aos 43 do segundo tempo. A gente brigando para não cair, era só ganhar no Bahia e praticamente resolvia", comentou em entrevista ao ge.globo.

Leia Também:

Próximo de retorno no Bahia, Kanu está invicto na temporada 2025
Bellintani tem reunião com CEO do Catar e debate sobre possível SAF
Mulheres de Aço focam no Baiano depois de avançar na Copa do Brasil

"Cara, em qualquer lugar do mundo ia vir a maior vaia da história. Os caras começam a cantar o hino: Eu senti vergonha. Se tivesse um buraco... Foi o momento que eu senti e falei: "os caras mereciam". Foi doído. São coisas que marcam. Por isso que o Corinthians para mim foi o time mais marcante da minha carreira", completou.

Thaciano marcou dois gols na goleada na Neo Química Arena
Thaciano marcou dois gols na goleada na Neo Química Arena | Foto: Divulgação | ECBahia

A goleada também foi fundamental para a permanência do Bahia na Série A do Brasileirão naquela temporada. Rezende, Cauly, Thaciano (duas vezes) e Ademir foram os autores dos gols tricolores na partida.

Bahia corinthians Renato Augusto

Ver todas

x