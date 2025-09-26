INVESTIMENTO
Bellintani tem reunião com CEO do Catar e debate sobre possível SAF
Encontro também teve presença de Cadu Santoro e Paulo Pitombeira
Por João Grassi
Ex-presidente do Bahia e atualmente sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani se reuniu, na última quinta-feira, 25, com Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League (QSL). O principal objetivo da vinda do dirigente catari ao Brasil é avaliar sobre investimentos no futebol nacional, como a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que seria formada em algum clube.
Outros que participaram da reunião foram o português Antero Henrique, Diretor Desportivo da QSL, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, o empresário Paulo Pitombeira, responsável pela negociação da SAF do Esquadrão junto com Bellintani, além do ex-jogador Ricardo Goulart, que compartilhou registros do encontro nas redes sociais. As informações foram publicadas por Gabrielle Gomes, do ge.globo.
A Squadra Sports, de Bellintani, funciona como uma rede multiclubes e controla cinco clubes brasileiros: os baianos Conquista e Ypiranga, além de Linense (SP), Londrina (PR) e VF4 (PB). O encontro do empresário com Abbassi acontece em um momento de expansão do modelo SAF no país.
SAF do Vitória e possível contato com a QSI
Clube que vive processo de estruturação de uma futura SAF, o Vitória foi vinculado a investidores do Catar através de Marcone Amaral, membro do Movimento Vitória SAF (MVSAF). O ex-jogador se colocou à disposição para intermediar uma aproximação entre o Leão e representantes da Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimentos que controla o Paris Saint-Germain.
Marcone atuou como atleta profissional no Catar, onde afirma ter contatos diretos com a família real e vê com bons olhos a possibilidade de uma futura negociação. Atualmente deputado, ele tem viagem marcada para o Oriente Médio em dezembro. “Conheço bem o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar”.
Recentemente, dois membros do MVSAF, Daniel Barbosa e Ney Campello, foram anexados ao Grupo de Trabalho da SAF do Vitória e terão reuniões frequentes sobre o processo de transformação do clube.
