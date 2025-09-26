Menu
INVESTIMENTO

Bellintani tem reunião com CEO do Catar e debate sobre possível SAF

Encontro também teve presença de Cadu Santoro e Paulo Pitombeira

João Grassi

Por João Grassi

26/09/2025 - 16:50 h
Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart
Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart

Ex-presidente do Bahia e atualmente sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani se reuniu, na última quinta-feira, 25, com Ahmed Abbassi, CEO da Qatar Stars League (QSL). O principal objetivo da vinda do dirigente catari ao Brasil é avaliar sobre investimentos no futebol nacional, como a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que seria formada em algum clube.

Outros que participaram da reunião foram o português Antero Henrique, Diretor Desportivo da QSL, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, o empresário Paulo Pitombeira, responsável pela negociação da SAF do Esquadrão junto com Bellintani, além do ex-jogador Ricardo Goulart, que compartilhou registros do encontro nas redes sociais. As informações foram publicadas por Gabrielle Gomes, do ge.globo.

A Squadra Sports, de Bellintani, funciona como uma rede multiclubes e controla cinco clubes brasileiros: os baianos Conquista e Ypiranga, além de Linense (SP), Londrina (PR) e VF4 (PB). O encontro do empresário com Abbassi acontece em um momento de expansão do modelo SAF no país.

Ricardo Goulart publicou registros do encontro nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

Leia Também:

Vitória SAF: saiba detalhes sobre a reunião do Grupo de Trabalho
SAF no Vitória: clube avança em mudanças no estatuto; saiba mais
Adversário do Bahia, Fluminense apresenta proposta para virar SAF
Com Grupo City, Bahia tem 2ª SAF mais bem avaliada do Brasil

SAF do Vitória e possível contato com a QSI

Clube que vive processo de estruturação de uma futura SAF, o Vitória foi vinculado a investidores do Catar através de Marcone Amaral, membro do Movimento Vitória SAF (MVSAF). O ex-jogador se colocou à disposição para intermediar uma aproximação entre o Leão e representantes da Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimentos que controla o Paris Saint-Germain.

Marcone atuou como atleta profissional no Catar, onde afirma ter contatos diretos com a família real e vê com bons olhos a possibilidade de uma futura negociação. Atualmente deputado, ele tem viagem marcada para o Oriente Médio em dezembro. “Conheço bem o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar”.

Recentemente, dois membros do MVSAF, Daniel Barbosa e Ney Campello, foram anexados ao Grupo de Trabalho da SAF do Vitória e terão reuniões frequentes sobre o processo de transformação do clube.

Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart
Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart
Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart
Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Da esquerda para a direita: Antero Henrique, Cadu Santoro, Guilherme Bellintani, Ahmed Abbassi e Ricardo Goulart
VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

