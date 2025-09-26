Menu
ESPORTES
FEMININO

Mulheres de Aço focam no Baiano depois de avançar na Copa do Brasil

Líderes do Grupo 2 no Baianão, as tricolores treinaram bola parada e vão a Pojuca para manter a boa fase

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/09/2025 - 13:28 h
As Mulheres de Aço do Bahia voltam a campo pelo Baianão neste sábado, contra o Litoral Norte. Líderes do grupo e embaladas pela Copa do Brasil, elas treinaram bola parada na véspera.
O Bahia volta a campo neste sábado, 27, às 15h, para enfrentar o Litoral Norte, em Pojuca, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Líderes do Grupo 2, as Mulheres de Aço chegam para o duelo embaladas pela classificação à semifinal da Copa do Brasil.

Bahia tem retorno de Kanu em treino antes do jogo com o Palmeiras
Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Palmeiras
Inoperante: Bahia é o time com menos gols de bola parada na Série A

O treino

Na véspera da partida, o elenco realizou um treino no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira, 26. O técnico Felipe Freitas comandou inicialmente um coletivo de 11 contra 11 em campo aberto. Em seguida, a atividade foi voltada para lances de bola parada, com cobranças de falta e penalidades.

Antes de irem ao gramado, as atletas que jogaram mais de 45 minutos no confronto anterior passaram por uma avaliação física na academia

Bahia feminino Campeonato Baiano Feminino Copa do Brasil Feminina Mulheres de Aço

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

