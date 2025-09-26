Mulheres de Aço focam no Baiano depois de avançar na Copa do Brasil

As Mulheres de Aço do Bahia voltam a campo pelo Baianão neste sábado, contra o Litoral Norte. Líderes do grupo e embaladas pela Copa do Brasil, elas treinaram bola parada na véspera. - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia volta a campo neste sábado, 27, às 15h, para enfrentar o Litoral Norte, em Pojuca, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Líderes do Grupo 2, as Mulheres de Aço chegam para o duelo embaladas pela classificação à semifinal da Copa do Brasil.

O treino

Na véspera da partida, o elenco realizou um treino no CT Evaristo de Macedo, nesta sexta-feira, 26. O técnico Felipe Freitas comandou inicialmente um coletivo de 11 contra 11 em campo aberto. Em seguida, a atividade foi voltada para lances de bola parada, com cobranças de falta e penalidades.

Antes de irem ao gramado, as atletas que jogaram mais de 45 minutos no confronto anterior passaram por uma avaliação física na academia