Recuperado de lesão, Rúben Ismael participa de coletivo em treino
Elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira, 29
Por João Grassi
Após a derrota para o Grêmio no último domingo, 28, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura nesta segunda-feira, 29. A principal novidade do treino foi a participação de Rúben Ismael, que passou por artroscopia no joelho há pouco mais de um mês.
O dia começou com atividades na academia, seguidas pelo aquecimento com o preparador físico Juninho Nogueira. Os jogadores que atuaram como titulares em Porto Alegre ficaram apenas em recuperação física.
Na sequência, os demais atletas atuaram em um coletivo com dois tempos de 20 minutos. O volante Rúben Ismael e o atacante Kike Saverio participaram do jogo que terminou 2 a 2, com dois gols de Renzo López para um dos times, enquanto Carlinhos e Rúben Rodrigues marcaram para o outro.
Os goleiros, por outro lado, fizeram treino específico paralelo ao aquecimento, sob orientação dos treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.
Departamento Médico
O atacante Fabri, que ficou fora do compromisso de domingo, segue em tratamento na fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa e não teve prazo de recuperação informado.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de outubro, às 19h, no Barradão, contra o Ceará. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro.
