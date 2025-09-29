Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLANTE PORTUGUÊS

Recuperado de lesão, Rúben Ismael participa de coletivo em treino

Elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda-feira, 29

João Grassi

Por João Grassi

29/09/2025 - 18:24 h | Atualizada em 29/09/2025 - 18:53
Rúben Ismael em treino do Vitória
Rúben Ismael em treino do Vitória -

Após a derrota para o Grêmio no último domingo, 28, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura nesta segunda-feira, 29. A principal novidade do treino foi a participação de Rúben Ismael, que passou por artroscopia no joelho há pouco mais de um mês.

O dia começou com atividades na academia, seguidas pelo aquecimento com o preparador físico Juninho Nogueira. Os jogadores que atuaram como titulares em Porto Alegre ficaram apenas em recuperação física.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na sequência, os demais atletas atuaram em um coletivo com dois tempos de 20 minutos. O volante Rúben Ismael e o atacante Kike Saverio participaram do jogo que terminou 2 a 2, com dois gols de Renzo López para um dos times, enquanto Carlinhos e Rúben Rodrigues marcaram para o outro.

Os goleiros, por outro lado, fizeram treino específico paralelo ao aquecimento, sob orientação dos treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Rúben Rodrigues marcou gol no coletivo desta segunda
Rúben Rodrigues marcou gol no coletivo desta segunda | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Departamento Médico

O atacante Fabri, que ficou fora do compromisso de domingo, segue em tratamento na fisioterapia. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa e não teve prazo de recuperação informado.

Leia Também:

Vitória é o pior time do Brasileirão no segundo turno; veja números
UFMG: Vitória ultrapassa 80% de chances de rebaixamento à Série B
Reação do Vitória no Brasileirão 2024 começou na rodada 26; relembre

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de outubro, às 19h, no Barradão, contra o Ceará. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória lesão recuperação Rúben Ismael treino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rúben Ismael em treino do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Rúben Ismael em treino do Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Rúben Ismael em treino do Vitória
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Rúben Ismael em treino do Vitória
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x