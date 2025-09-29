NO Z-4
Vitória é o pior time do Brasileirão no segundo turno; veja números
Leão da Barra é uma das três equipes que venceu apenas uma vez no returno
Por João Grassi
Com a distância de cinco pontos para sair da zona de rebaixamento e vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão, o Vitória tem a pior campanha do segundo turno. São apenas quatro pontos conquistados em seis rodadas, com aproveitamento de cerca de 22,23%.
Entre os seis adversários que enfrentou até aqui no returno, o Vitória derrotou apenas o Atlético-MG, equipe que tem a mesma pontuação do Leão da Barra neste recorte, mas ainda possui melhor saldo de gols.
Além da baixa pontuação, chama a atenção a fragilidade do do sistema defensivo rubro-negro desde o início do segundo turno. São 16 gols sofridos no período, sendo oito deles na goleada para o Flamengo, e apenas uma partida sem ser vazado.
Jogos do Vitória no segundo turno da Série A
- Vitória 2x2 Juventude - Barradão | 20ª rodada
- Flamengo 8x0 Vitória - Maracanã | 21ª rodada
- Vitória 1x0 Atlético-MG - Barradão | 22ª rodada
- Fortaleza 2x0 Vitória - Arena Castelão | 23ª rodada
- Vitória 0x1 Fluminense - Barradão | 24ª rodada
- Grêmio 3x1 Vitória - Arena do Grêmio | 25ª rodada
Piores times do segundo turno da Série A
- 18º: Atlético-MG - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -5 de saldo
- 19º: Internacional - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -6 de saldo
- 20º: Vitória - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -12 de saldo
Em entrevista ao Premiere após a derrota diante do Grêmio, no último domingo, 28, pela 25ª rodada, o atacante Osvaldo falou em “fazer de tudo” para salvar o Vitória da Série B.
“Continuamos acreditando, vamos ter que ter força para quinta-feira fazermos nosso dever de casa contra o Ceará. Continuar lutando. Acho que agora faltam 13 jogos, precisamos fazer de tudo para não deixar o Vitória cair. Temos chances, vamos lutar até o final”, garantiu.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de outubro, às 19h, no Barradão, contra o Ceará. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro.
