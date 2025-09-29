Vitória é o pior time do Brasileirão no segundo turno; veja números

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a distância de cinco pontos para sair da zona de rebaixamento e vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão, o Vitória tem a pior campanha do segundo turno. São apenas quatro pontos conquistados em seis rodadas, com aproveitamento de cerca de 22,23%.

Entre os seis adversários que enfrentou até aqui no returno, o Vitória derrotou apenas o Atlético-MG, equipe que tem a mesma pontuação do Leão da Barra neste recorte, mas ainda possui melhor saldo de gols.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da baixa pontuação, chama a atenção a fragilidade do do sistema defensivo rubro-negro desde o início do segundo turno. São 16 gols sofridos no período, sendo oito deles na goleada para o Flamengo, e apenas uma partida sem ser vazado.

Jogos do Vitória no segundo turno da Série A

Vitória 2x2 Juventude - Barradão | 20ª rodada

Flamengo 8x0 Vitória - Maracanã | 21ª rodada

Vitória 1x0 Atlético-MG - Barradão | 22ª rodada

Fortaleza 2x0 Vitória - Arena Castelão | 23ª rodada

Vitória 0x1 Fluminense - Barradão | 24ª rodada

Grêmio 3x1 Vitória - Arena do Grêmio | 25ª rodada

Piores times do segundo turno da Série A

18º: Atlético-MG - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -5 de saldo

19º: Internacional - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -6 de saldo

20º: Vitória - 6 jogos, 4 pontos, 1 vitória e -12 de saldo

Osvaldo quer “fazer de tudo” para salvar o Vitória

Em entrevista ao Premiere após a derrota diante do Grêmio, no último domingo, 28, pela 25ª rodada, o atacante Osvaldo falou em “fazer de tudo” para salvar o Vitória da Série B.

“Continuamos acreditando, vamos ter que ter força para quinta-feira fazermos nosso dever de casa contra o Ceará. Continuar lutando. Acho que agora faltam 13 jogos, precisamos fazer de tudo para não deixar o Vitória cair. Temos chances, vamos lutar até o final”, garantiu.

Osvaldo durante entrevista | Foto: Reprodução/GE

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de outubro, às 19h, no Barradão, contra o Ceará. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 26 do Campeonato Brasileiro.