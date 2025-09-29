UFMG: Vitória ultrapassa 80% de chances de rebaixamento à Série B

Flâmula do Vitória / Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a distância de cinco pontos para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória aumentou seu risco de cair para a Série B após perder para o Grêmio na 25ª rodada, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão da Barra, que já teve 40,3% de chances de queda, hoje possui 80,4%.

Além do Vitória, conforme a UFMG, as três outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são justamente os demais integrantes do Z-4: Juventude (65,8%), Fortaleza (73,3%) e Sport (95,7%).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para a UFMG, Santos (17,7%), Internacional (16,8%), Corinthians (14,7%) e Ceará (12,2%) são as equipes fora da zona com mais chances de descenso. Vale lembrar que o Vozão, próximo adversário do Leão da Barra, ainda joga pela rodada 25 nesta segunda-feira, 29, contra o São Paulo, no MorumBIS.

Risco por pontuação

Com 22 pontos conquistados em 25 rodadas, o Vitória tem aproveitamento de cerca de 29,34% dos 75 pontos que disputou no Brasileirão. Caso mantenha essa campanha até o fim da competição, o Leão da Barra terá chances ínfimas de seguir na Série A.

O atual aproveitamento do Vitória é proporcional a uma campanha pouco superior a 33 pontos, números que nunca foram suficientes para salvar nenhum clube do rebaixamento. De acordo com a UFMG, terminar o Brasileirão com essa pontuação significaria ter 100% de chances de queda.

Próximo compromisso

O Vitória volta ao Barradão na próxima quinta-feira, 2 de outubro, onde recebe o Ceará. A partida está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.