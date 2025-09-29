Reação do Vitória no Brasileirão 2024 começou na rodada 26; relembre

Jogadores do Vitória comemoram a permanência na Série A garantida na 36ª rodada em 2024 - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio e os demais resultados da 25ª rodada, o Vitória viu a distância para deixar a zona de rebaixamento subir para cinco pontos. Com o Campeonato Brasileiro se aproximando do terço final, o Leão terá que repetir o milagre de 2024 para escapar da Série B.

Na edição anterior do Brasileirão, o Vitória engatou uma arrancada histórica justamente no mesmo período em que se encontra o campeonato atual: a partir da 26ª rodada. Apesar das duas vitórias a mais e melhor saldo de gols, o Leão tinha os mesmos 22 pontos.

Nas últimas 13 partidas da Série A do ano passado, o Rubro-Negro fez 25 dos 39 pontos que disputou. Foram sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, se livrando da queda e conquistando ainda uma improvável vaga na Copa Sul-Americana, somando 47 pontos e terminando na 11ª colocação.

Últimos 13 jogos do Vitória no Brasileirão 2024

Atlético-GO 0x2 Vitória - Antônio Accioly | 26ª rodada

Vitória 1x0 Juventude - Barradão | 27ª rodada

Internacional 3x1 Vitória - Beira-Rio | 28ª rodada

Atlético-MG 2x2 Vitória - Arena MRV | 29ª rodada

Vitória 1x0 RB Bragantino - Barradão | 30ª rodada

Vitória 2x1 Fluminense - Barradão | 31ª rodada

Athletico 1x2 Vitória - Arena da Baixada | 32ª rodada

Vitória 1x2 Corinthians - Barradão | 33ª rodada

Criciúma 0x1 Vitória - Heriberto Hülse | 34ª rodada

Botafogo 1x1 Vitória - Nilton Santos | 35ª rodada

Vitória 2x0 Fortaleza - Barradão | 36ª rodada

Vitória 1x1 Grêmio - Barradão | 37ª rodada

Flamengo 2x2 Vitória - Maracanã | 38ª rodada

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Vitória precisa somar, pelo menos, mais 20 pontos nas 13 rodadas restantes para sonhar com a permanência na Série A.

Nesse cenário, o Leão chegaria aos 42 pontos e teria pouco mais de 26% de chances de queda, números que ainda trariam esperanças para fugir do rebaixamento. Se chegasse aos 43, conforme a UFMG, ficaria com menos de 12% de possibilidades.

Jair Ventura aprova estreia e acredita na permanência

Mesmo com a derrota em seu primeiro jogo sob comando do Vitória, Jair Ventura elogiou a atuação da equipe diante do Grêmio. Para ele, apesar do pouco tempo de treino, já houve uma evolução que o faz acreditar na permanência na Série A.

“No pouco tempo de treino que eu tive, gostei do que eu vi, gostei da maneira que eles assimilaram as nossas ideias. A gente tem totais condições de sair [do Z-4]”, afirmou o técnico.

O treinador rubro-negro, inclusive, projetou o próximo duelo do Leão, contra o Ceará, com o Barradão cheio. Ele afirma que “não precisa convocar a torcida”, porque tem certeza que o apoio das arquibancadas virá.

“O bom daqui do Vitória é que eu não preciso convocar a minha torcida. Sei que o Barradão vai estar lotado e eles vão fazer a parte deles, como sempre fizeram. Com a nossa casa lotada, que eles possam nos empurrar e a gente conseguir essa vitória”, projetou.

Próximo compromisso

O Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas na próxima quinta-feira, 2 de outubro, onde recebe o Ceará. A partida, tratada por Ventura como uma “final de Copa do Mundo”, está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Brasileirão.