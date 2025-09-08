Copa do Nordeste 2026 terá novo formato; entenda o que pode mudar

Copa do Nordeste - Foto: Divulgação I CBF

O pentacampeonato do Bahia mal chegou e a próxima edição da Copa do Nordeste já está dando as caras. Com novo formato a partir de 2026, o regulamento do torneio será anunciado pela CBF junto com o calendário nacional, previsto para ser publicado até a primeira metade de outubro.

A mudança não deve ser restrita ao torneio regional, atingindo também Copa do Brasil e Série D futuramente. No caso da Lampions, a discussão está nas mãos de cinco federações da região, que devem decidir por cortes no número de clubes participantes ou de jogos no torneio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Temos hoje o vice-presidente da CBF, que é o José Vanildo, que coordena um trabalho de reformulação da Copa do Nordeste. Ou seja, tem novidade que está por vir no calendário e a gente em breve deve divulgar. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão do Samir Xaud, que está vindo com um monte de novidades legais no nosso calendário”, explicou Julio Avellar, diretor de Competições da CBF.

“Primeiramente parabenizar todos os clubes que participaram desta edição. É uma competição que já está consolidada. Não podemos deixar de registrar também a campanha magnífica do Confiança. Uma belíssima temporada, chegou na final com muito mérito. E parabenizar o Bahia, que foi o campeão e provou isso dentro de campo com dois resultados sólidos nas partidas de ida e volta”, completou.

O que deve mudar?

Segundo nota da FNF, a equipe tem como tarefa “redesenhar o regulamento do torneio e propor medidas que assegurem sua continuidade e fortalecimento, ampliando sua relevância no futebol nacional”, ou seja, ajustar o necessário para que o Nordestão continue funcionando, provavelmente diminuindo seu tempo de duração.

Em 2025, mesmo com apenas onze dias de jogo, a Lampions League se estendeu de 21 de janeiro a 6 de setembro, cobrindo um intervalo de 229 dias, duração muito além do esperado.

O financeiro

Além da demora para terminar, o tempo que durou o Nordestão não condiz com as movimentações comerciais que o torneio provoca. Com 19 patrocinadores oficiais, incluindo naming rights, foram 51 milhões de reais distribuídos entre os 28 clubes participantes.

A maioria deles veio de transmissões, sendo que todos os acordos de exibição se encerraram em 2025. Na última Copa do Nordeste, os jogos foram transmitidos na televisão aberta pelo SBT, na fechada pela ESPN e no pay-per-view pelo Premiere, mas nenhum dos veículos mantém contrato para o ano seguinte.

Em março, Evandro Carvalho, presidente da federação pernambucana, afirmou que a nova negociação poderia aumentar a receita para 64 milhões de reais, sendo 40 milhões em direitos de transmissão e 24 milhões via repasse da CBF.

A duração

Apesar da perspectiva de crescimento, financeiramente, o Nordestão já supera todos os nove estaduais somados. A dificuldade, então, seria encaixar a Copa do Nordeste no calendário exaustivo que o futebol baiano vem enfrentando, o que poderia ser beneficiado pela redução dos estaduais para onze rodadas.

Hoje em dia, os campeonatos alagoano e cearense já funcionam com apenas onze, cenário que faria o Campeonato Baiano ter uma fase de grupos ainda menor ou acontecendo inteiramente em mata-mata, sistema adotado apenas em 1997 e 2003.

A reformulação está sendo conduzida pelas federações, e não pelos clubes, enquanto a Copa em si se distancia das decisões.

Possíveis mudanças e cenário para 2026

Existem muitas maneiras de seguir a partir do cenário atual - e um possível "spoiler" do que será feito pode ser encontrado em uma declaração de José Vanildo ao jornal Tribuna do Norte, de Natal, antes mesmo da criação da comissão.

Na ocasião, o dirigente disse que vinha estudando a possibilidade de um torneio com 20 times. Nesse caso, nove campeões estaduais e os clubes de maior ranking da Bahia, de Ceará e Pernambuco entrariam direto na fase principal, enquanto os outros oito fariam uma eliminatória inicial. Apenas o vice-campeão do Piauí ficaria de fora, reduzindo em uma data o calendário atual.