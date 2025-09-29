Menu
HOME > ESPORTES
SELEÇÃO!

Bahia terá camisa em alusão à Copa do Mundo de 2026; entenda

Novo uniforme será definido através do tradicional concurso de sócios

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/09/2025 - 19:10 h | Atualizada em 29/09/2025 - 19:20
Camisa do Bahia desta temporada
Camisa do Bahia desta temporada

O Bahia terá um uniforme em alusão à Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, 29, o Tricolor anunciou mais uma edição do tradicional concurso de sócios para definir um novo uniforme com o tema "Meu Bahêa, Minha Seleção", referente ao torneio de futebol entre seleções mais importante do mundo, que será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México no ano que vem.

O concurso aconteceu de forma anual desde 2018, até não ocorrer na temporada passada para esta, que marcou a troca de fornecedora de material esportivo da marca Esquadrão para a Puma. A disputa já originou muitos uniformes do clube, incluindo as que foram utilizadas em 2024 como primeiro e segundo padrão.

Com o anúncio, o Tricolor também segue a tradição da Camisa de Sócio, que é habitualmente distribuída gratuitamente através da retirada disponível apenas sócios adimplentes desde uma determinada data anunciada. Os procedimentos devem ser divulgados oficialmente quando o uniforme vencedor for definido por meio de uma votação popular.

Vale lembrar que as camisas enviadas passarão por avaliação de um júri interno do Bahia que selecionará até cinco finalistas.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira, 30, até o dia 10 de outubro. Assim como nos anos anteriores, o concurso é aberto ao público e as artes devem incluir obrigatoriamente o escudo do clube e logo do “Sócio Esquadrão”.

