Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO!

Com dupla no campo, Bahia vislumbra zaga completa em reapresentação

Defesa tricolor está perto de estar completa após longo período desfalcada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/09/2025 - 18:22 h | Atualizada em 29/09/2025 - 18:39
Kanu em treinamento pelo Bahia
Kanu em treinamento pelo Bahia -

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o zagueiro Kanu treinou normalmente no Bahia nesta segunda-feira, 29, e está novamente à disposição do técnico Rogério Ceni. Outra peça importante do elenco tricolor, David Duarte trabalhou de forma parcial com o grupo e também deve retornar em breve para reforçar o Esquadrão.

Titular absoluto do Tricolor antes da grave lesão, Kanu atuou pela última vez no dia 13 de abril e esteve afastado por mais de cinco meses — período em que David Duarte se consolidou entre os 11 iniciais. O defensor de 28 anos deve voltar a jogar após a próxima Data Fifa, entre 6 a 14 de outubro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A dupla Gabriel Xavier e Ramos Mingo, além dos jovens Luiz Gustavo e Fredi Lippert, também fazem parte da "boa dor de cabeça" que Ceni deve ter em breve para definir efetivos em campo.

Leia Também:

“Não podemos permitir Série A na Fonte Nova”, diz diretor do Palmeiras
Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo? Saiba os palpites das IAs
Botafogo x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

O departamento médico da equipe está esvaziando em momento importante na temporada. Após o retorno de Ademir, herói do triunfo sobre o Palmeiras no último domingo, 28, o jovem Ruan Pablo e o volante Erick seguiram em fase de transição física.

Mais distantes do retorno, Caio Alexandre ficou na sala de musculação, enquanto Erick Pulga, com lesão na região posterior da coxa, e o goleiro João Paulo, com contusão no joelho, ficaram em tratamento. O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 1, às 21h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia David Duarte Kanu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kanu em treinamento pelo Bahia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Kanu em treinamento pelo Bahia
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Kanu em treinamento pelo Bahia
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Kanu em treinamento pelo Bahia
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

x