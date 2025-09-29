Com dupla no campo, Bahia vislumbra zaga completa em reapresentação

Kanu em treinamento pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ECB

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE, o zagueiro Kanu treinou normalmente no Bahia nesta segunda-feira, 29, e está novamente à disposição do técnico Rogério Ceni. Outra peça importante do elenco tricolor, David Duarte trabalhou de forma parcial com o grupo e também deve retornar em breve para reforçar o Esquadrão.

Titular absoluto do Tricolor antes da grave lesão, Kanu atuou pela última vez no dia 13 de abril e esteve afastado por mais de cinco meses — período em que David Duarte se consolidou entre os 11 iniciais. O defensor de 28 anos deve voltar a jogar após a próxima Data Fifa, entre 6 a 14 de outubro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A dupla Gabriel Xavier e Ramos Mingo, além dos jovens Luiz Gustavo e Fredi Lippert, também fazem parte da "boa dor de cabeça" que Ceni deve ter em breve para definir efetivos em campo.

O departamento médico da equipe está esvaziando em momento importante na temporada. Após o retorno de Ademir, herói do triunfo sobre o Palmeiras no último domingo, 28, o jovem Ruan Pablo e o volante Erick seguiram em fase de transição física.

Mais distantes do retorno, Caio Alexandre ficou na sala de musculação, enquanto Erick Pulga, com lesão na região posterior da coxa, e o goleiro João Paulo, com contusão no joelho, ficaram em tratamento. O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, 1, às 21h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.