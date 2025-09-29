Menu
BRASILEIRÃO

Quem volta ao G-4, Bahia ou Botafogo? Saiba os palpites das IAs

ChatGPT e Meta AI discordaram quanto ao vencedor do jogo desta quarta-feira, 1

Marina Branco

Por Marina Branco

29/09/2025 - 13:52 h
Bahia e Botafogo se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão
Bahia e Botafogo se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Botafogo se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão, que pode dar ao Esquadrão ou ao Fogão a entrada direta no G-4 da tabela. A bola rola no Estádio Nilton Santos nesta quarta-feira, 1, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no vencedor.

Leia Também:

Botafogo x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações
Rogério Ceni afirma que o Bahia precisa "brigar pelo primeiro lugar"
Triunfo sobre o Palmeiras garante feito inédito ao Bahia; entenda

Para o ChatGPT, vai dar alvinegro, e por 2 a 1 no placar final. "Os dois times chegam com desfalques, e por isso ambos terão dificuldades especialmente na criação e na definição das jogadas, mas o time da casa tende a superar isso mais facilmente", analisou.

"Jogando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo terá o apoio da torcida, o que pode fazer diferença em momentos de pressão. Em confrontos diretos como esse (os times chegam com pontuação próxima) o fator casa costuma pesar", avaliou.

"O Bahia vem de vitória sobre o Palmeiras, terminando um jejum de resultados negativos. Isso dá moral e respaldo psicológico. Por outro lado, o Botafogo vive um momento de oscilação, mas sabendo da importância desse duelo, pode vir agressivo para não perder terreno", opinou.

"Por causa dos desfalques ofensivos do Bahia e da pressão que o Botafogo precisará exercer em casa, acredito que o time carioca consiga furar a defesa adversária duas vezes. Já o Bahia, com capacidade de reação, deve aproveitar algum contra-ataque ou falha defensiva para marcar", completou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo placar para o outro lado, com triunfo do Bahia: "O Bahia tem um histórico favorável contra o Botafogo, costuma se destacar e pode usar a vantagem para pressionar o Botafogo e buscar a vitória".

"O Botafogo, por outro lado, tem um desempenho irregular e pode ter dificuldades para conter o ataque do Bahia. A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", finalizou.

Ver todas

x