Triunfo sobre o Palmeiras garante feito inédito ao Bahia; entenda

O Bahia cravou um feito histórico: venceu o Palmeiras duas vezes no mesmo Brasileirão por pontos corridos - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, o Bahia venceu o Palmeiras nos dois confrontos da competição. Com um golaço de Ademir, o Tricolor de Aço repetiu o resultado do primeiro turno e venceu novamente por 1 a 0, desta vez diante de uma Arena Fonte Nova lotada, na tarde deste domingo, 28.

Veja todos os confrontos entre as equipes nos pontos corridos:

28/09/2025 – R25 | Bahia 1x0 Palmeiras | Vitória

27/04/2025 – R6 | Palmeiras 0x1 Bahia | Vitória

20/11/2024 – R34 | Bahia 1x2 Palmeiras | Derrota

07/07/2024 – R15 | Palmeiras 2x0 Bahia | Derrota

28/10/2023 – R30 | Palmeiras 1x0 Bahia | Derrota

21/06/2023 – R11 | Bahia 1x0 Palmeiras | Vitória

12/10/2021 – R26 | Bahia 0x0 Palmeiras | Empate

27/06/2021 – R7 | Palmeiras 3x2 Bahia | Derrota

12/12/2020 – R25 | Palmeiras 3x0 Bahia | Derrota

29/08/2020 – R6 | Bahia 1x1 Palmeiras | Empate

17/11/2019 – R33 | Bahia 1x1 Palmeiras | Empate

11/08/2019 – R14 | Palmeiras 2x2 Bahia | Empate

16/09/2018 – R25 | Bahia 1x1 Palmeiras | Empate

19/05/2018 – R6 | Palmeiras 3x0 Bahia | Derrota

12/10/2017 – R27 | Palmeiras 2x2 Bahia | Empate

18/06/2017 – R8 | Bahia 2x4 Palmeiras | Derrota

02/11/2014 – R32 | Bahia 0x1 Palmeiras | Derrota

03/08/2014 – R13 | Palmeiras 1x1 Bahia | Empate

17/10/2012 – R31 | Bahia 0x1 Palmeiras | Derrota

26/07/2012 – R12 | Palmeiras 0x2 Bahia | Vitória

20/11/2011 – R36 | Bahia 0x2 Palmeiras | Derrota

18/08/2011 – R17 | Palmeiras 1x1 Bahia | Empate

Em toda a história do duelo, o Bahia já havia superado o Palmeiras duas vezes em uma mesma edição do Brasileirão, mas isso havia ocorrido há 40 anos, no antigo formato do certame. Na Série A de 1985, o Esquadrão venceu por 1 a 0 em casa e 2 a 1 fora de Salvador.

Além de carimbar esse feito inédito na era dos pontos corridos, o triunfo azul, vermelho e branco também encerrou uma sequência de um mês sem triunfos do Bahia. No período, a equipe comandada por Rogério Ceni acumulou três derrotas e um empate, o que provocou o afastamento do G-4.

Apesar de permanecer na 6ª posição, o resultado positivo recolocou o Tricolor nos trilhos. Com os três pontos, o Bahia chegou aos 40, igualando o Botafogo — 5º colocado, que leva vantagem no saldo de gols — e ficando a apenas dois do Mirassol, primeiro clube dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

Na próxima rodada, o Bahia terá um verdadeiro “duelo de seis pontos”, justamente contra o Botafogo. Na quarta-feira, 1, o Esquadrão visita o rival carioca às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Um resultado positivo pode significar a entrada no G-4, a depender de uma combinação de resultados.

Por outro lado, uma derrota ampliará a vantagem do Botafogo para uma rodada completa na parte de cima da tabela. Ainda assim, vale destacar que o Bahia possui um jogo a menos em relação ao time carioca: o duelo atrasado do primeiro turno contra o Internacional.