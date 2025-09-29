Rogério Ceni rebate críticas de Abel Ferreira ao gramado da Fonte Nova

Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga. - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia venceu o Palmeiras neste domingo, 28, com um golaço de Ademir. Apesar da boa atuação de ambas as equipes e de grandes destaques durante o jogo, o que mais chamou atenção Brasil afora foi a condição do gramado da Arena Fonte Nova — em vez do tradicional verde, o campo apresentava um tom acinzentado.

A Arena Fonte Nova informou que foi realizada uma manutenção no gramado, resultando na alteração da coloração do campo. Contudo, em nota, garantiu que os “padrões de conformidade estabelecidos” para a partida foram mantidos, independentemente da estética incomum.

Ainda assim, embora a administração da Arena tenha assegurado a qualidade do gramado, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não escondeu sua insatisfação com as condições do palco do confronto. Após o jogo, durante a coletiva, além de criticar o campo, afirmou que o gramado estava pintado e garantiu que as lesões de Evangelista e Piquerez foram originadas em razão da condição do campo. O Palmeiras prometeu levar uma reclamação formal à CBF.

Isto devia ser inadmissível (jogar em um campo em tais condições) Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

"É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar em um campo com um gramado... Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional [...] As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês, se forem lá fora, conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto”, bradou o comandante do Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira garantiu ainda que as condições do gramado o impediram de promover alterações pensando em jogadores mais “criativos”. Segundo o português, “o jogo estava pouco propício à criatividade”.

Não dá para criar (neste tipo de gramado) Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

Entretanto, apesar da evidente insatisfação por parte do Palmeiras, as declarações de Abel Ferreira foram confrontadas pelo técnico Rogério Ceni. Isso porque, mesmo admitindo que o gramado não apresentava as melhores condições, o comandante tricolor afirmou que tal fator favorecia os paulistas, enquanto “jogava contra” o Esquadrão.

“Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. [...] A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque [...] A gente se prejudica mais porque joga desde trás, pelo chão", garantiu.

Também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para todos Rogério Ceni - treinador do Bahia

E o treinador tricolor não parou por aí. Além de ir na contramão da declaração de Abel Ferreira quanto às “condições criativas” do jogo, garantindo que o gramado era bom para o estilo de jogo do Palmeiras, Rogério Ceni afirmou que “fica feio” falar sobre lesões em gramado natural, enquanto se joga em campo sintético — que é o caso do Palmeiras, no Allianz Parque.

“Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio”, destacou Rogério Ceni, após o triunfo do Bahia, que recolocou a equipe nos trilhos e estancou uma sequência de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro.