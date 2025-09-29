Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Rogério Ceni rebate críticas de Abel Ferreira ao gramado da Fonte Nova

Abel critica campo acinzentado e culpa por lesões; Ceni ironiza: "Feio reclamar em gramado natural"

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

29/09/2025 - 7:56 h | Atualizada em 29/09/2025 - 8:28
Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga.
Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga. -

O Bahia venceu o Palmeiras neste domingo, 28, com um golaço de Ademir. Apesar da boa atuação de ambas as equipes e de grandes destaques durante o jogo, o que mais chamou atenção Brasil afora foi a condição do gramado da Arena Fonte Nova — em vez do tradicional verde, o campo apresentava um tom acinzentado.

A Arena Fonte Nova informou que foi realizada uma manutenção no gramado, resultando na alteração da coloração do campo. Contudo, em nota, garantiu que os “padrões de conformidade estabelecidos” para a partida foram mantidos, independentemente da estética incomum.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda assim, embora a administração da Arena tenha assegurado a qualidade do gramado, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, não escondeu sua insatisfação com as condições do palco do confronto. Após o jogo, durante a coletiva, além de criticar o campo, afirmou que o gramado estava pintado e garantiu que as lesões de Evangelista e Piquerez foram originadas em razão da condição do campo. O Palmeiras prometeu levar uma reclamação formal à CBF.

Isto devia ser inadmissível (jogar em um campo em tais condições)
Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

"É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar em um campo com um gramado... Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional [...] As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês, se forem lá fora, conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto”, bradou o comandante do Palmeiras.

Leia Também:

Desfalque importante! Bahia perde Acevedo para partida contra o Botafogo
Autor de golaço, Ademir celebra retorno aos gramados: "Alegria"
Ceni elogia "luta" do Bahia e rebate críticas do Palmeiras ao gramado

O técnico Abel Ferreira garantiu ainda que as condições do gramado o impediram de promover alterações pensando em jogadores mais “criativos”. Segundo o português, “o jogo estava pouco propício à criatividade”.

Não dá para criar (neste tipo de gramado)
Abel Ferreira - técnico do Palmeiras

Entretanto, apesar da evidente insatisfação por parte do Palmeiras, as declarações de Abel Ferreira foram confrontadas pelo técnico Rogério Ceni. Isso porque, mesmo admitindo que o gramado não apresentava as melhores condições, o comandante tricolor afirmou que tal fator favorecia os paulistas, enquanto “jogava contra” o Esquadrão.

Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. [...] A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque [...] A gente se prejudica mais porque joga desde trás, pelo chão", garantiu.

Também gostaríamos que o gramado estivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para todos
Rogério Ceni - treinador do Bahia

E o treinador tricolor não parou por aí. Além de ir na contramão da declaração de Abel Ferreira quanto às “condições criativas” do jogo, garantindo que o gramado era bom para o estilo de jogo do Palmeiras, Rogério Ceni afirmou que “fica feio” falar sobre lesões em gramado natural, enquanto se joga em campo sintético — que é o caso do Palmeiras, no Allianz Parque.

Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio”, destacou Rogério Ceni, após o triunfo do Bahia, que recolocou a equipe nos trilhos e estancou uma sequência de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abel ferreira arena fonte nova Bahia Brasileirão Palmeiras Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga.
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga.
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Gramado da Fonte Nova vira polêmica após Bahia x Palmeiras. Abel Ferreira critica campo "pintado" e culpa por lesões; Rogério Ceni ironiza. Entenda a briga.
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x