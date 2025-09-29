Rogério Ceni afirma que o Bahia precisa "brigar pelo primeiro lugar"

Rogério Ceni projeta Bahia brigando pelo primeiro lugar após triunfo sobre Palmeiras - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O triunfo sobre o Palmeiras neste domingo, 21, recolocou o Bahia na disputa por uma vaga no G-4. Antes do início da 25ª rodada, havia preocupação quanto à manutenção do Esquadrão entre os seis primeiros colocados. A vitória contra o Verdão, aliada aos resultados dos adversários diretos, encerrou a sequência ruim e voltou a alimentar o sonho da vaga direta à Libertadores, objetivo da equipe na Série A.

Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª colocação do Brasileirão, com 40 pontos, mesma pontuação do 5º colocado, o Botafogo — próximo adversário do Esquadrão —, mas com saldo de gols inferior. Ainda assim, o Tricolor de Aço possui um jogo a menos que o rival. A distância para o Mirassol, que ocupa o 4º lugar, é de dois pontos, já que a equipe paulista soma 42 pontos na tabela.

Apesar de estar atrás na classificação, a combinação de resultados — triunfo do Bahia e derrotas de Botafogo e Mirassol — trouxe alento após uma fase conturbada, que chegou a deixar o time a cinco pontos do pelotão de frente. Por isso, após o apito final deste domingo, o técnico Rogério Ceni falou em “sonhar e viver”.

O objetivo do Bahia é estar na próxima edição da Copa Libertadores, meta traçada por Rogério Ceni após o empate diante do Ceará. No entanto, o treinador afirmou que também é preciso “procurar ser campeão”, assim como foi nas conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste.

Temos que tentar também ser campeões brasileiros [...] tem que sempre brigar pelo primeiro lugar Rogério Ceni - técnico do Bahia

Apesar da ambição de “embarcar no sonho”, Ceni prega cautela e mantém os pés no chão, ressaltando que a diferença de pontuação para os primeiros colocados — Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras — e a extensa lista de desfalques são fatores preponderantes. Por isso, ele define como objetivo concreto brigar para estar entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

O treinador também afirmou que, mesmo que algumas pessoas possam criticar sua declaração sobre o G-6, ele fala isso com orgulho, pois entende que a disputa vai do sexto ao primeiro lugar: “Os três times da frente se destacaram muito em pontuação, e estamos com muitos lesionados [...] Somos ponderados, brigar por G-6 é motivo de orgulho”.