Botafogo x Bahia: onde assistir, desfalques e prováveis escalações

Bahia e Botafogo se encontram na 26ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O clima no Bahia é, acima de tudo, de esperança. Depois de uma sequência sofrida de quatro jogos sem vencer e uma queda para fora do G-4, o Esquadrão recebeu o Palmeiras, terceiro colocado que jogava pela liderança da tabela, em casa, e fez bonito. Agora, segue para o Botafogo nesta quarta-feira, 1, às 21h30, pela 26ª rodada do Brasileirão que pode colocá-lo de volta no grupo dos quatro primeiros.

O último adversário não foi fácil. Com 49 pontos, o Palmeiras encosta em Cruzeiro e Flamengo no topo da tabela, perdendo apenas quatro jogos ao longo do Brasileiro - dois deles, para o próprio Bahia. Na Fonte, um gol de Ademir marcou 1 a 0 no placar e garantiu um respiro para o Tricolor, que mira ainda mais alto na tabela.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Agora, o Bahia ocupa a sexta posição, empatado em 40 pontos justamente com o próprio adversário - o Fogão, em quinto. Do lado de lá, foram duas derrotas, dois empates e um triunfo nos últimos cinco jogos, fazendo com que o Botafogo precise vencer se não quiser ver o Bahia passar na frente. A bola rola na casa do alvinegro, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

São nove tricolores só em processo de recuperação de lesão atualmente - quase um time inteiro. Na listinha do departamento médico, estão "convocados" Caio Alexandre, Erick Pulga, João Paulo (que nem sequer estreou pelo Esquadrão), enquanto David Duarte, Erick e Ruan Pablo estão em transição física.

Outro desfalque, esse não ligado ao DM, Acevedo também está fora pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Rezende. Por outro lado, Jean Lucas retorna de suspensão e fica à disposição.

No Botafogo, Alexander Barboza e Kaio Pantaleão devem voltar à titularidade após a suspensão cumprida na partida contra o Fluminense. Além dos dois, voltam Savarino e Chris Ramos.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Marçal; Newton e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Cuiabano; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem