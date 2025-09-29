Menu
HOME > ESPORTES
SE FAVORECEU!

Bahia: São Paulo perde para o Ceará e encerra rodada perfeita pelo G-6

Esquadrão de Aço viu adversários diretos tropeçarem na luta por vaga na Libertadores

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/09/2025 - 22:07 h
Imagem ilustrativa da imagem Bahia: São Paulo perde para o Ceará e encerra rodada perfeita pelo G-6
-

A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor para as pretenções do Bahia e, nesta segunda-feira, 29, o São Paulo foi mais um adversário direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores a tropeçar. Dentro de casa, a equipe paulista perdeu por 1 a 0 para o Ceará e seguiu com cinco pontos a menos em relação ao Tricolor, tendo feito um jogo a mais.

Além do time de Hernán Crespo, o Botafogo e o Mirassol também perderam seus compromissos contra Fluminense e Atlético-MG, respectivamente, e estacionaram na classificação. O Esquadrão de Aço ocupa a sexta posição com 40 pontos, mesma marca do 'Glorioso', que é o quinto colocado, e atrás do 'Leão Caipira', no G-4 com 42 pontos.

Após o triunfo sobre o Palmeiras, o Bahia agora quer fazer uma façanha contra em um confronto direto. O Tricolor encara o Botafogo na próxima quarta-feira, 1º de outubro, às 21h30, no Nilton Santos. Uma vitória faz o Esquadrão ultrapassar o rival na tabela.

Adversário do São Paulo nesta noite, o Ceará também deu um grande passo rumo às suas pretenções no Brasileirão. A equipe assumiu a 11ª posição com 31 pontos, se afastando ainda mais do Z-4 e se assegurando cada vez mais em um 'campeonato sem sustos'.

O 'Vozão' encara o Vitória na próxima quinta-feira, 2, às 19h, no Barradão', em duelo descrito como "final de Copa do Mundo" pelo técnico Jair Ventura, do Leão.

