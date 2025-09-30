DESMENTIU!
Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores
Ex-presidente do Bahia nega intermediar venda da SAF do Vitória para a Qatar Star League
Por Redação
Na última semana, a presença de dirigentes da Qatar Stars League (QSL) movimentou os bastidores do futebol baiano. Na quinta-feira, 25, o ex-presidente do Bahia e atual sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani, se reuniu com Ahmed Abbassi, CEO da liga, para avaliar investimentos no futebol nacional, incluindo a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro levantou rumores sobre um suposto interesse no Vitória.
Apesar das especulações de que Bellintani estaria intermediando uma negociação da QSL para a compra da SAF rubro-negra, o ex-presidente do Bahia negou qualquer envolvimento.
Em contato com o Portal A TARDE, o dirigente garantiu que não há nada em andamento. Segundo ele, os representantes da Qatar Stars League sequer mencionaram o Vitória durante as conversas.
Em nota, Bellintani classificou o rumor como “fake total”. Para o ex-presidente do Bahia, não faria sentido abrir as portas de sua casa para intermediar uma negociação envolvendo o rival.
“Os caras atravessam metade do mundo para comprar um clube e são recebidos pelo ex-presidente do rival? E vão ver o jogo do rival? E não visitam o clube que querem comprar? Foram até em jogo da Jacuipense, mas não visitaram o Vitória".
Não sei quem está ganhando com tanta fake news sobre essa SAF do Vitória, mas é só pensar um pouquinho pra ver que estão iludindo e desrespeitando a torcida
Por fim, Bellintani afirmou não acreditar que a Qatar Star League esteja interessada em adquirir clubes brasileiros no curto prazo. Segundo ele, não deverão acontecer investimentos desse tipo “nos próximos dois a três anos”.
