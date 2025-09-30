Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESMENTIU!

Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores

Ex-presidente do Bahia nega intermediar venda da SAF do Vitória para a Qatar Star League

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 10:26 h | Atualizada em 30/09/2025 - 11:48
Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo.
Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo. -

Na última semana, a presença de dirigentes da Qatar Stars League (QSL) movimentou os bastidores do futebol baiano. Na quinta-feira, 25, o ex-presidente do Bahia e atual sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani, se reuniu com Ahmed Abbassi, CEO da liga, para avaliar investimentos no futebol nacional, incluindo a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro levantou rumores sobre um suposto interesse no Vitória.

Apesar das especulações de que Bellintani estaria intermediando uma negociação da QSL para a compra da SAF rubro-negra, o ex-presidente do Bahia negou qualquer envolvimento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em contato com o Portal A TARDE, o dirigente garantiu que não há nada em andamento. Segundo ele, os representantes da Qatar Stars League sequer mencionaram o Vitória durante as conversas.

Leia Também:

Wanderlei Silva relata dores na cabeça e desabafa após briga com Popó
TV flagra Vini Jr. chamando adversário de "chorão de m*"; assista
Tênis de mesa: Calderano e Takahashi vencem no Smash da China

Em nota, Bellintani classificou o rumor como “fake total”. Para o ex-presidente do Bahia, não faria sentido abrir as portas de sua casa para intermediar uma negociação envolvendo o rival.

“Os caras atravessam metade do mundo para comprar um clube e são recebidos pelo ex-presidente do rival? E vão ver o jogo do rival? E não visitam o clube que querem comprar? Foram até em jogo da Jacuipense, mas não visitaram o Vitória".

Não sei quem está ganhando com tanta fake news sobre essa SAF do Vitória, mas é só pensar um pouquinho pra ver que estão iludindo e desrespeitando a torcida
Guilherme Bellintani - ex-presidente do Bahia

Por fim, Bellintani afirmou não acreditar que a Qatar Star League esteja interessada em adquirir clubes brasileiros no curto prazo. Segundo ele, não deverão acontecer investimentos desse tipo “nos próximos dois a três anos”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bellintani Qatar Star League QSL SAF vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo.
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo.
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo.
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x