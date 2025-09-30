Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores

Ex-presidente do Bahia detona rumor sobre a SAF do rival: "Vão ver o jogo da Jacuipense, mas não visitam o Vitória?" E diz que investimento não virá tão cedo. - Foto: Reprodução / X (twitter - @GabrielleeGomes)

Na última semana, a presença de dirigentes da Qatar Stars League (QSL) movimentou os bastidores do futebol baiano. Na quinta-feira, 25, o ex-presidente do Bahia e atual sócio da Squadra Sports, Guilherme Bellintani, se reuniu com Ahmed Abbassi, CEO da liga, para avaliar investimentos no futebol nacional, incluindo a possível aquisição de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O encontro levantou rumores sobre um suposto interesse no Vitória.

Apesar das especulações de que Bellintani estaria intermediando uma negociação da QSL para a compra da SAF rubro-negra, o ex-presidente do Bahia negou qualquer envolvimento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em contato com o Portal A TARDE, o dirigente garantiu que não há nada em andamento. Segundo ele, os representantes da Qatar Stars League sequer mencionaram o Vitória durante as conversas.

Em nota, Bellintani classificou o rumor como “fake total”. Para o ex-presidente do Bahia, não faria sentido abrir as portas de sua casa para intermediar uma negociação envolvendo o rival.

“Os caras atravessam metade do mundo para comprar um clube e são recebidos pelo ex-presidente do rival? E vão ver o jogo do rival? E não visitam o clube que querem comprar? Foram até em jogo da Jacuipense, mas não visitaram o Vitória".

Não sei quem está ganhando com tanta fake news sobre essa SAF do Vitória, mas é só pensar um pouquinho pra ver que estão iludindo e desrespeitando a torcida Guilherme Bellintani - ex-presidente do Bahia

Por fim, Bellintani afirmou não acreditar que a Qatar Star League esteja interessada em adquirir clubes brasileiros no curto prazo. Segundo ele, não deverão acontecer investimentos desse tipo “nos próximos dois a três anos”.