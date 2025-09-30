Menu
BRASIL BRILHA

Tênis de mesa: Calderano e Takahashi vencem no Smash da China

Dupla brasileira elimina donos da casa e avança às oitavas de final nas duplas mistas

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 7:41 h
Superando os donos da casa em sets dramáticos, Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantem vaga nas oitavas de final do Smash da China. Leia sobre o feito brasileiro!
Superando os donos da casa em sets dramáticos, Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantem vaga nas oitavas de final do Smash da China. Leia sobre o feito brasileiro!

Na Shougang Park Infinity Arena, em Pequim, o tênis de mesa brasileiro viveu um momento marcante nesta terça-feira, 29. A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi superou os anfitriões Xue Fei e Qian Tianyi por 3 sets a 1, garantindo vaga nas oitavas de final das duplas mistas do Smash da China.

A partida começou equilibrada, mas os brasileiros impuseram ritmo forte e abriram vantagem no primeiro set, vencendo por 11/7. Na sequência, os chineses reagiram e controlaram os rallies, empatando a disputa ao levar o segundo set por 11/4.

Leia Também:

Douglas tem prisão decretada por pensão; ex-meia segue foragido
Bahia: São Paulo perde para o Ceará e encerra rodada perfeita pelo G-6
Calendário do futebol brasileiro será modificado: veja o que vai mudar

O terceiro set foi decisivo. Com frieza nos momentos de maior pressão, Calderano e Bruna venceram por 11/9 em um final dramático. Na quarta parcial, sustentaram a intensidade e fecharam o jogo em 11/8, mesmo sob forte pressão da torcida local.

O Smash da China é considerado o torneio mais importante do Circuito Mundial de tênis de mesa, comparado a um Grand Slam no tênis. A conquista do título soma 2.000 pontos no ranking mundial, mesma pontuação atribuída ao Mundial e às Olimpíadas.

Com a vitória, o Brasil assegura presença nas oitavas de final, confirmando mais uma campanha sólida no cenário internacional da modalidade.

