FUTEBOL & JUSTIÇA
Douglas tem prisão decretada por pensão; ex-meia segue foragido
A dívida acumulada atualmente é estimada em cerca de R$ 137 mil
Por Redação
O ex-meia Douglas, que marcou época em clubes como Grêmio, Corinthians e Vasco, está foragido da Justiça após ter a prisão civil decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia a um filho. O mandado foi expedido em setembro do ano passado, quando já havia quatro meses de inadimplência. Desde então, oficiais de Justiça realizaram operações para cumprir a ordem, mas não conseguiram localizá-lo. Seu paradeiro segue desconhecido.
Leia Também:
A dívida acumulada atualmente é estimada em cerca de R$ 137 mil. No processo, o ex-jogador alegou não ter condições financeiras de arcar com o pagamento. Amigos próximos relatam que Douglas se declara “quebrado” após investimentos malsucedidos.
Durante os tempos de maior destaque, especialmente no Grêmio, Douglas chegou a ter salário fixo na casa dos R$ 400 mil. Após encerrar a carreira, seus últimos trabalhos foram como comentarista esportivo e garoto-propaganda de uma casa de apostas.
Em nota, a defesa do ex-jogador afirmou estar atuando para resolver a questão judicial:
"A defesa de Douglas dos Santos, através de seu advogado Dr. Christian Walker, informa que está adotando todas as medidas legais cabíveis para a adequada solução da questão judicial em curso, a qual tramita sob segredo de justiça.
Por tratar-se de processo sigiloso e envolvendo questões sensíveis, espera-se que o tema seja tratado com o devido respeito e cautela, especialmente em consideração às pessoas envolvidas".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes