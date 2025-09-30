POLÊMICA
TV flagra Vini Jr. chamando adversário de "chorão de m*"; assista
Provocações entre Vini Jr. e Koke em Atlético 5 x 2 Real Madrid esquentam a rivalidade
Por Redação
O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, disputado no último sábado, 27, no estádio Metropolitano, ficou marcado não apenas pelo resultado surpreendente de 5 a 2 para os colchoneros, mas também por um novo capítulo da rivalidade entre Vini Jr. e Koke.
Durante a partida, câmeras da Movistar+, da Espanha, flagraram o atacante brasileiro chamando o capitão do Atlético de “chorão de m*****”.
“Chorão de m*****”
Veja o momento:
🗣️ Koke: “Mbappé is taking your spot he’s better than you.”— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) September 30, 2025
🗣️ Vini Jr: “Of course, yes, yes. But he plays with me, so we’re going to win more.”
🗣️ Vini Jr. to Robin Le Normand: “Every time I answer him (Koke), he runs to the media to cry, every time.”
pic.twitter.com/w4hFAtb2BF
Em outro momento, o jogador do Real Madrid acusou o rival de expor conversas que acontecem dentro de campo: “Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo a você, você diz à imprensa”, disse o brasileiro.
A troca de provocações não parou por aí. Koke rebateu citando Kylian Mbappé, estrela merengue: “O melhor. Ele está comendo sua torrada” — afirmou, insinuando que o francês tem ofuscado o brasileiro. Vini Jr., por sua vez, respondeu com confiança: “Claro, mas joga comigo e assim vamos ganhar mais.”
O primeiro dérbi de Madri da temporada 2025/26 foi recheado de reviravoltas e terminou em triunfo histórico para o Atlético, mas as discussões entre Vini Jr. e Koke se tornaram um dos assuntos mais comentados do clássico.
