Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PÓS-LUTA

Wanderlei Silva relata dores na cabeça e desabafa após briga com Popó

Ex-lutador relata dores e falha de memória após ser nocauteado na confusão com a equipe de Popó

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 8:55 h
Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó.
Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó. -

Wanderlei Silva utilizou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para relatar o momento delicado que atravessa após a confusão generalizada envolvendo Popó e sua equipe. O ex-lutador de MMA revelou estar sofrendo com dores de cabeça e descreveu o impacto emocional do episódio.

“Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido”, contou Wanderlei nos Stories do Instagram.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Visivelmente abalado, ele ainda desabafou sobre o peso da situação: “É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil".

Leia Também:

TV flagra Vini Jr. chamando adversário de "chorão de m*"; assista
Tênis de mesa: Calderano e Takahashi vencem no Smash da China
Douglas tem prisão decretada por pensão; ex-meia segue foragido

Wanderlei ficou desacordado após ser atingido por Rafael Freitas, filho de Popó, durante a confusão. Ele precisou ser encaminhado ao hospital, mas foi liberado após atendimento médico.

O advogado do ex-lutador anunciou que medidas judiciais serão tomadas contra Popó e Rafael: “Já estavam pré-dispostos a agredir criminosamente a equipe de Wanderlei Silva”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Do outro lado, Popó também sofreu consequências. O tetracampeão mundial de boxe passou por cirurgia devido a uma fratura na mão, apresentou sangramento interno e realizou exames na cabeça, mas não teve complicações. O procedimento cirúrgico estava agendado para o início da tarde de ontem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

MMA Popó wanderlei silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó.
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó.
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó.
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x