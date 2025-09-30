Wanderlei Silva relata dores na cabeça e desabafa após briga com Popó

Pentacampeão mundial, Wanderlei Silva revela drama de saúde e tristeza após agressão. "Estou magoado por dentro e por fora", disse sobre confusão com equipe de Popó. - Foto: Reprodução/Instagram/@wandfc

Wanderlei Silva utilizou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 30, para relatar o momento delicado que atravessa após a confusão generalizada envolvendo Popó e sua equipe. O ex-lutador de MMA revelou estar sofrendo com dores de cabeça e descreveu o impacto emocional do episódio.

“Oi, pessoal. Agora são 4h15. Chega esse horário, o efeito do remédio passa, minha cabeça começa a doer infelizmente. Minha memória está voltando. Hoje mesmo minha esposa disse que mostrei para ela um vídeo várias vezes perguntando se ela já tinha assistido”, contou Wanderlei nos Stories do Instagram.

Visivelmente abalado, ele ainda desabafou sobre o peso da situação: “É muito triste. Estou muito chateado. Estou magoado por dentro e por fora. Um cara como eu, um pentacampeão mundial de MMA estar passando por tudo isso realmente não é fácil".

Wanderlei ficou desacordado após ser atingido por Rafael Freitas, filho de Popó, durante a confusão. Ele precisou ser encaminhado ao hospital, mas foi liberado após atendimento médico.

O advogado do ex-lutador anunciou que medidas judiciais serão tomadas contra Popó e Rafael: “Já estavam pré-dispostos a agredir criminosamente a equipe de Wanderlei Silva”, declarou em vídeo publicado nas redes sociais.

Do outro lado, Popó também sofreu consequências. O tetracampeão mundial de boxe passou por cirurgia devido a uma fratura na mão, apresentou sangramento interno e realizou exames na cabeça, mas não teve complicações. O procedimento cirúrgico estava agendado para o início da tarde de ontem.