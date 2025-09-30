Casa cheia! Vitória mantém promoção com ingressos a partir de R$ 20

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Estratégia de sucesso em três jogos no Estádio Manoel Barradas, a campanha ‘Cupom Sócio SMV’ está de volta para o próximo compromisso do Vitória, na quinta-feira, 2 de outubro. Os ingressos poderão ser adquiridos por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00, com nova expectativa de casa cheia

O sócio do Sou Mais Vitória poderá compartilhar o cupom, já enviado ao e-mail cadastrado, com amigos e familiares. Os ingressos com preços promocionais ficam disponíveis a partir das 0h desta quarta-feira, 1º.

O valor dos ingressos do setor Arquibancada será R$ 20,00, enquanto a Cadeira vai custar R$ 40,00. A promoção é válida apenas para o jogo desta quinta, às 19h, contra o Ceará, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Torcida não decepcionou

A promoção lançada pelo Vitória teve forte adesão da torcida nas três partidas anteriores com a campanha dos cupons. 27.356 torcedores acompanharam o empate com o Juventude no Barradão, enquanto 28.586 pessoas assistiram o Leão da Barra bater o Atlético-MG, além de 27.183 na derrota para o Fluminense.