Ceará de Léo Condé tem trunfo para tentar surpreender o Vitória
Alvinegro visita o Rubro-Negro com bom retrospecto fora de casa na competição
Por Lucas Vilas Boas
Adversário do Vitória nesta quinta-feira, 2, o Ceará irá ao Barradão como o sétimo melhor visitante do Brasileirão. Na 11ª colocação, o Alvinegro faz um campeonato sem sustos e aposta na sua ótima campanha em jogos fora de casa para conquistar os três pontos contra o Rubro-Negro.
A equipe de Léo Condé conquistou 13 pontos como visitante, três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo o quarto clube que menos perdeu fora de casa no torneio. O Ceará quer aumentar a invencibilidade neste retrospecto para quatro jogos consecutivos sem reveses.
O 'Vozão', inclusive, vem de um triunfo heroico jogando na capital paulista, quando venceu o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbi. Vencer o Vitória significa, acima de tudo, desafiar as pretenções do próprio clube e se estabelecer como um dos postulantes ao G-8 da competição.
Últimos 10 compromissos do Ceará fora de casa:
- (V) São Paulo 0 x 1 Ceará;
- (E) Vasco 2 x 2 Ceará;
- (E) Grêmio 0 x 0 Ceará;
- (D) Palmeiras 2 x 1 Ceará;
- (V) Cruzeiro 1 x 2 Ceará;
- (D) Internacional 1 x 0 Ceará;
- (V) Fortaleza 0 x 1 Ceará;
- (D) Botafogo 3 x 2 Ceará;
- (E) Santos 0 x 0 Ceará;
- (V) Bahia 1 x 0 Ceará.
Vitória e Ceará se enfrentam às 19h desta quinta-feira, 2, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
