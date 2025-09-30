Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUER VENCER!

Ceará de Léo Condé tem trunfo para tentar surpreender o Vitória

Alvinegro visita o Rubro-Negro com bom retrospecto fora de casa na competição

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/09/2025 - 21:28 h
Léo Condé, técnico do Vitória
Léo Condé, técnico do Vitória -

Adversário do Vitória nesta quinta-feira, 2, o Ceará irá ao Barradão como o sétimo melhor visitante do Brasileirão. Na 11ª colocação, o Alvinegro faz um campeonato sem sustos e aposta na sua ótima campanha em jogos fora de casa para conquistar os três pontos contra o Rubro-Negro.

A equipe de Léo Condé conquistou 13 pontos como visitante, três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, sendo o quarto clube que menos perdeu fora de casa no torneio. O Ceará quer aumentar a invencibilidade neste retrospecto para quatro jogos consecutivos sem reveses.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Casa cheia! Vitória mantém promoção com ingressos a partir de R$ 20
Volante que atuou todos os jogos do Ceará está fora contra o Vitória
Má fase: Vitória venceu apenas três dos últimos 18 jogos na Série A

O 'Vozão', inclusive, vem de um triunfo heroico jogando na capital paulista, quando venceu o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbi. Vencer o Vitória significa, acima de tudo, desafiar as pretenções do próprio clube e se estabelecer como um dos postulantes ao G-8 da competição.

Últimos 10 compromissos do Ceará fora de casa:

  • (V) São Paulo 0 x 1 Ceará;
  • (E) Vasco 2 x 2 Ceará;
  • (E) Grêmio 0 x 0 Ceará;
  • (D) Palmeiras 2 x 1 Ceará;
  • (V) Cruzeiro 1 x 2 Ceará;
  • (D) Internacional 1 x 0 Ceará;
  • (V) Fortaleza 0 x 1 Ceará;
  • (D) Botafogo 3 x 2 Ceará;
  • (E) Santos 0 x 0 Ceará;
  • (V) Bahia 1 x 0 Ceará.

Vitória e Ceará se enfrentam às 19h desta quinta-feira, 2, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ceará vitória Vitória x Ceará

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Léo Condé, técnico do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Léo Condé, técnico do Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Léo Condé, técnico do Vitória
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Léo Condé, técnico do Vitória
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x