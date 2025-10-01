Vitória x Ceará: veja onde assistir, prováveis escalações e horário

Vitória e Ceará se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A fuga do rebaixamento segue a todo vapor para o Vitória, que tem o próximo capítulo da luta nesta quinta-feira, 2, às 19h, dentro de casa, no Barradão. Pela 26ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro encara o Ceará, nove pontos acima na tabela, na esperança de encerrar o jejum que já soma três derrotas consecutivas.

De um lado, o Leão da Barra aparece na 18ª posição, amargando a zona de rebaixamento com 22 pontos na tabela. Do outro, o Ceará chega em 11º, mirando a primeira metade da tabela com 31 pontos acumulados até aqui.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem perder nos três últimos jogos, empatando dois e vencendo um, o Vozão chega de vitória em cima do São Paulo em pleno Morumbis, enquanto o Vitória vem da derrota de 3 a 1 para o Grêmio.

Jogando em casa, no entanto, o Leão da Barra tem alguma chance, já que até aqui só venceu jogos no Barradão. Com o pior desempenho no returno do Brasileirão, o clube não pode deixar a zona nesta rodada, mas briga pela construção do caminho para fora do vermelho.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Vitória enfrenta o Ceará com a escalação mais folgada - na partida, Dudu e Pepê estão de volta após suspensão, Rúben Ismael pode ser escalado após deixar o departamento médico e Kike Saverio pode aparecer nos onze iniciais. Como desfalques, o Leão sente o atacante Fabri e o lateral-esquerdo Jemerson, ambos no departamento médico.

O Ceará também chega com muitos atletas, com o retorno de Lucas Lima e Aylon da suspensão contra o São Paulo. No entanto, outra suspensão tira o volante Dieguinho de campo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas e Ronald; Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem