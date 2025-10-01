Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Kike Saverio é relacionado pela primeira vez e pode estrear no Vitória

Atacante de 26 anos foi o último reforço contratado pelo Leão em 2025

João Grassi

Por João Grassi

01/10/2025 - 18:48 h | Atualizada em 01/10/2025 - 19:11
Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará
Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará -

Último reforço contratado pelo Vitória em 2025, Kike Saverio pode estrear nesta quinta-feira, 2, contra o Ceará, em compromisso válido pelo Brasileirão Série A. O atacante de 26 anos foi um dos 23 relacionados pelo técnico Jair Ventura.

Apresentado no dia 18 de setembro, Kike Saverio ainda não havia sido convocado para nenhum jogo. O jogador nascido na Itália estava se recondicionando fisicamente. Sua última partida oficial aconteceu em 10 de maio, quando defendia o clube grego Aris.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além dele, os volantes Dudu e Pepê também foram relacionados para o duelo com os cearenses. Ambos cumpriram suspensão e não ficaram à disposição na derrota para o Grêmio, no último domingo, 28.

Leia Também:

Renato Kayzer vê últimos 13 jogos do Brasileirão como "finais"
Vitória toma 40% mais gols do que o Ceará; como vai ser no Barradão?
Vitória vai vencer o Ceará? Saiba os palpites das IAs

Desfalque de atacante

De acordo com o Vitória, o atacante Fabri segue em tratamento na fisioterapia e perderá a partida contra o Vozão. Ele sofreu uma lesão na coxa e já havia desfalcado o time em Porto Alegre.

Vitória x Ceará

Com Kike Saverio, o Vitória encara o Ceará nesta quinta, às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é tratado pelo treinador Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ceará sc ec vitória Kike Saverio relacionados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x