Kike Saverio é relacionado pela primeira vez e pode estrear no Vitória

Kike Saverio pode estrear pelo Vitória na partida contra o Ceará - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Último reforço contratado pelo Vitória em 2025, Kike Saverio pode estrear nesta quinta-feira, 2, contra o Ceará, em compromisso válido pelo Brasileirão Série A. O atacante de 26 anos foi um dos 23 relacionados pelo técnico Jair Ventura.

Apresentado no dia 18 de setembro, Kike Saverio ainda não havia sido convocado para nenhum jogo. O jogador nascido na Itália estava se recondicionando fisicamente. Sua última partida oficial aconteceu em 10 de maio, quando defendia o clube grego Aris.

Além dele, os volantes Dudu e Pepê também foram relacionados para o duelo com os cearenses. Ambos cumpriram suspensão e não ficaram à disposição na derrota para o Grêmio, no último domingo, 28.

Desfalque de atacante

De acordo com o Vitória, o atacante Fabri segue em tratamento na fisioterapia e perderá a partida contra o Vozão. Ele sofreu uma lesão na coxa e já havia desfalcado o time em Porto Alegre.

Vitória x Ceará

Com Kike Saverio, o Vitória encara o Ceará nesta quinta, às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é tratado pelo treinador Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”.