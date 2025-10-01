Renato Kayzer vê últimos 13 jogos do Brasileirão como "finais"

Renato Kayzer durante entrevista coletiva - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Artilheiro do Vitória no Brasileirão, Renato Kayzer teve início meteórico com a camisa rubro-negra ao balançar as redes sete vezes em seus primeiros 14 jogos. Contudo, o atacante passou em branco nos últimos cinco compromissos e seus gols fizeram falta.

Desses últimos cinco jogos que Kayzer não marcou, o Vitória perdeu quatro deles e só fez dois gols: com Erick e Aitor Cantalapiedra. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 1º, o camisa 79 comentou sobre a vontade de voltar a contribuir com o time, mas não vê esse jejum como um “peso”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu acho que essa situação de não marcar é complicada para nós atacantes. A gente vive disso, de oportunidades para a gente fazer o gol. Mas eu não encaro como um peso. Após o jogo do Juventude, a gente teve uma vitória dentro de casa com gol do Erick. Eu já tinha falado algumas vezes que o importante era a vitória do Vitória, não necessariamente eu fazendo gol”, iniciou.

“É importante o atacante sempre estar marcando para continuar com a confiança, mas eu venho trabalhando, venho me esforçando durante as semanas para voltar a marcar”, completou.

Com o Vitória em situação difícil na Série A, Kayzer encara cada jogo das 13 rodadas restantes como “finais”. No momento, o Leão da Barra está a cinco pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa reagir na competição.

Cada jogo agora desses últimos 13 são finais para nós. Renato Kayzer - Atacante do Vitória

“Acho que nesse momento, o que menos nós precisamos olhar é a tabela, nós temos que visar jogo a jogo (...) Temos que ter concentração total, equilíbrio e buscar resultados importantes. Eu sei que é uma luta difícil, mas não impossível”, afirmou.

Matador do Barradão

Dos sete gols marcados por Renato Kayzer, todos foram em Salvador e seis deles no Barradão. Nesta próxima quinta-feira, 2, contra o Ceará, o jogador de 29 anos quer repetir a dose.

“É um lugar [Barradão] que eu me sinto bem desde quando eu cheguei aqui, que eu me sinto seguro, me sinto abraçado. Então, é sempre bom jogar dentro de casa, sabemos da nossa força dentro de casa, então a gente estar ali vendo torcedores apoiando, sempre é muito importante. Quando o jogo é em casa eu fico bem feliz, fico bem empolgado para vir para os jogos. Se Deus quiser, que amanhã a gente possa sair com a vitória”, projetou.

Para a próxima partida do Vitória, Kayzer falou em minimizar erros para sair com os três pontos. Na derrota para o Grêmio por 3 a 1, na rodada passada, o Leão da Barra cometeu falhas individuais no ataque e defesa, deixando escapar o resultado.

Renato Kayzer em Grêmio 3x1 Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

“A gente vem começando bem os jogos. Infelizmente em algum descuido nosso acaba acontecendo o gol do adversário, talvez algum probleminha de gesto técnico, algum problema de comunicação dentro da área. A gente vem trabalhando isso, tentando arrumar”, finalizou.

Final de Copa do Mundo

O Vitória de Renato Kayzer volta ao Barradão nesta quinta, onde recebe o Ceará. A partida, tratada por Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”, está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.