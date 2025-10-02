Sem jogar, Vitória se beneficia de empate entre Santos e Grêmio

Vitória ganha fôlego na luta contra o rebaixamento após Santos e Grêmio empatarem - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Vitória segue sem entrar em campo na rodada — joga apenas nesta quinta-feira, 2, às 19h, diante do Ceará —, mas permaneceu de olho nos resultados dos rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Se na terça-feira, 30, comemorou o empate entre Atlético-MG e Juventude, nesta quarta-feira, 1, voltou a celebrar outro resultado de igualdade, desta vez na partida entre Santos e Grêmio.

Adversários do Vitória na parte de baixo da tabela, Peixe e Imortal ficaram no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro, em Santos, resultado que impediu as equipes de ampliarem a vantagem atual sobre o Leão da Barra.

Atualmente, o Santos é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, na 16ª posição. Caso tivesse vencido o Grêmio, chegaria aos 30 pontos e abriria oito de vantagem, além de empurrar o Internacional para a “portaria do Z-4”. Nesse cenário, o Vitória precisaria buscar uma diferença de sete pontos para alcançar o Colorado.

Já no caso de uma vitória do Grêmio, embora a diferença para o Leão aumentasse para 13 pontos — atualmente são 11 —, o resultado poderia ter sido interessante por outro motivo: impediria o Santos de pontuar e deixaria os rubro-negros mais próximos de uma possível ultrapassagem nas próximas rodadas.

Veja como ficou a tabela:

| Foto: Reprodução / Sofascore

Com os empates favoráveis na 26ª rodada, na perspectiva da luta contra o rebaixamento, o Vitória recebe o Ceará nesta quinta-feira, 2, às 19h, no Barradão, diante de sua torcida, em busca de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após três jogos sem triunfo.