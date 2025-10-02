BRASILEIRÃO
Ceará tem desfalques contra o Vitória, mas ganha reforços chave
Com tropeços rivais, Vitória recebe Ceará desfalcado para buscar fôlego contra rebaixamento
Após assistir de "camarote" aos empates dos seus adversários diretos na luta contra o rebaixamento, chegou a vez de o Vitória entrar em campo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, 2, o Leão da Barra recebe o Ceará, no Barradão, às 19h.
Precisando voltar a vencer no Brasileirão, o Vitória enfrentará um Ceará desfalcado. A equipe comandada pelo técnico Léo Condé, ex-treinador rubro-negro, terá três ausências para o confronto: o volante Dieguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e os atacantes Fernandinho e Lucca, que estão sob cuidados médicos.
Apesar das baixas, o Ceará contará com dois retornos importantes para a partida. O atacante Aylon e o volante Lucas Lima, que se juntaram ao elenco após o jogo contra o São Paulo, estão à disposição e podem enfrentar o Leão da Barra.
Atualmente, nove pontos separam Vitória e Ceará na tabela. No entanto, uma vitória significaria um novo fôlego para o rubro-negro na luta contra o rebaixamento.
Isso porque a rodada foi favorável ao Leão da Barra: Atlético-MG e Juventude, assim como Santos e Grêmio, empataram, o que impediu que qualquer um desses times ampliasse a vantagem sobre o Vitória. Além disso, o Internacional, outro adversário direto, também empatou.
Veja como está a situação do Vitória no Brasileirão:
