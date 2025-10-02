Vitória perde dois jogadores por suspensão para encarar o Vasco

Renzo López, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória não vai contar com o atacante Renzo López e o lateral Ramon para encarar o Vasco na próxima rodada do Brasileirão. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Ceará, nesta quinta-feira, 3, e terá que cumprir suspensão automática.

Enquanto o uruguaio foi advertido por chutar a bola para atrasar o jogo após cometer falta no zagueiro Willian Machado, do Alvinegro, Ramon recebeu o cartão por tentar parar um contra-ataque adversário. Apesar das advertências, o

O Rubro-Negro encara o Cruzmaltino no próximo domingo, 5, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Renzo López ficará à disposição do técnico Jair Ventura novamente em duelo contra o Santos, no dia 20 de outubro, uma segunda-feira, na Vila Belmiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.