Com Kike Saverio, Vitória divulga lista de relacionados contra o Ceará

Kike Saverio pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória já tem seus 23 escolhidos para a partida contra o Ceará pela 26ª rodada do Brasileirão dentro do Barradão. Entrando em campo nesta quinta-feira, 2, às 19h, o Rubro-Negro conta com o recém-chegado Kike Saverio, mas deixa alguns jogadores de fora por opção da comissão técnica.

Na lista rubro-negra, não aparecem o zagueiro Neris, os atacantes Felipe Cardoso e Lucas Braga, o meia Rúben Rodrigues e o volante Ricardo Ryller. Todos em condições físicas e sem suspensões, ficaram de fora da partida por escolha do técnico Jair Ventura.

O mesmo não pode ser dito de Fabri, Rúben Ismael e Jamerson, que figuram na lista do departamento médico, estando o primeiro em processo de recuperação de lesão e os dois últimos já em readaptação.

O time vai ao Barradão com apenas dois goleiros, deixando de fora a terceira opção e selecionando apenas Lucas Arcanjo e Thiago Couto.

Lista de relacionados do Vitória

Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;

Lucas Arcanjo e Thiago Couto; Laterais: Claudinho, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon;

Claudinho, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon; Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos;

Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos; Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira;

Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira; Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.