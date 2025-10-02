Menu
HOME > ESPORTES
TUDO PRONTO

Com Kike Saverio, Vitória divulga lista de relacionados contra o Ceará

O Leão da Barra entra em campo no Barradão às 19h pela 26ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

02/10/2025 - 16:19 h | Atualizada em 02/10/2025 - 17:33
Kike Saverio pelo Vitória
Kike Saverio pelo Vitória -

O Vitória já tem seus 23 escolhidos para a partida contra o Ceará pela 26ª rodada do Brasileirão dentro do Barradão. Entrando em campo nesta quinta-feira, 2, às 19h, o Rubro-Negro conta com o recém-chegado Kike Saverio, mas deixa alguns jogadores de fora por opção da comissão técnica.

Na lista rubro-negra, não aparecem o zagueiro Neris, os atacantes Felipe Cardoso e Lucas Braga, o meia Rúben Rodrigues e o volante Ricardo Ryller. Todos em condições físicas e sem suspensões, ficaram de fora da partida por escolha do técnico Jair Ventura.

O mesmo não pode ser dito de Fabri, Rúben Ismael e Jamerson, que figuram na lista do departamento médico, estando o primeiro em processo de recuperação de lesão e os dois últimos já em readaptação.

O time vai ao Barradão com apenas dois goleiros, deixando de fora a terceira opção e selecionando apenas Lucas Arcanjo e Thiago Couto.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;
  • Laterais: Claudinho, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Romarinho.
Relacionados contra o Ceará
Relacionados contra o Ceará | Foto: EC Vitória

x