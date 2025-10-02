Menu
ESPORTES
HABLA!

Aitor Cantalapiedra exalta torcida do Vitória: "Jogamos com um a mais"

Rubro-Negro bateu o Ceará por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão

Lucas Vilas Boas e João Grassi

02/10/2025 - 22:01 h | Atualizada em 02/10/2025 - 22:33
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol de 29 anos
Aitor Cantalapiedra, meia-atacante espanhol de 29 anos

O espanhol Aitor Cantalapiedra exaltou o resultado positivo do Vitória diante do Ceará nesta quinta-feira, 2. No Barradão, o atacante destacou a força da torcida, que permite ao Leão jogar "com um a mais", e enalteceu o trabalho do técnico Jair Ventura, que vem fazendo o time "evoluir".

"Partida difícil, mas a gente precisava dos três pontos. Hoje foi um jogo muito importante para nós e sabemos que jogando em casa a torcida vai estar conosco e jogaremos um a mais. Se ganhamos, ganhamos juntos e lutamos, lutamos juntos. Estou muito feliz pela vitória de hoje porque nos dá confiança para a partida contra o Vasco", disse em entrevista na zona mista.

"É um treinador que tem muita experiência. Trabalhamos pouco com ele, mas pode-se ver que o time está mais unido e segue em uma progressão. Nos próximos jogos vamos seguir evoluindo", completou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.

