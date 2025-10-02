Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOLTOU A VENCER!

Mais leve, Osvaldo projeta reta final do Vitória marcada por superação

Rubro-Negro bateu o Ceará por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/10/2025 - 21:26 h
Osvaldo em campo pelo Vitória
Osvaldo em campo pelo Vitória -

O Vitória já mostrou diversas vezes que consegue superar a atual situação do time para o atacante Osvaldo. Após bater o Ceará por 1 a 0, no Barradão, o jogador valorizou o poder de reação do Rubro-Negro para se dar bem nesta reta final de Brasileirão, vencendo as "12 finais" que o Leão tem pela frente.

"Tira um peso, a gente vinha de três derrotas seguidas e vencer é sempre importante. É continuar somando, agora a gente encurtou a diferença para três pontos quem está ali na nossa frente. É continuar acreditando, o vital era isso. É na superação", disse Osvaldo em entrevista ao Premiere.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Esse clube já mostrou diversas vezes que já conseguiu vencer várias barreiras, desde lá da Série C. É continuar acreditando. Eu falei na nossa última derrota que a gente tinha 13 finais, e foi mais uma. Temos mais 12 pela frente para lutar até o final", completou.

Leia Também:

Vitória vence Ceará e volta a respirar na luta contra o rebaixamento
Vitória perde dois jogadores por suspensão para encarar o Vasco
Com Kike Saverio, Vitória divulga lista de relacionados contra o Ceará

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em jogo que não vai poder contar com o atacante Renzo López e o lateral-esquerdo Ramon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Osvaldo vitória Vitória x Ceará

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Osvaldo em campo pelo Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Osvaldo em campo pelo Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Osvaldo em campo pelo Vitória
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Osvaldo em campo pelo Vitória
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x