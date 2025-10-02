VOLTOU A VENCER!
Mais leve, Osvaldo projeta reta final do Vitória marcada por superação
Rubro-Negro bateu o Ceará por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
O Vitória já mostrou diversas vezes que consegue superar a atual situação do time para o atacante Osvaldo. Após bater o Ceará por 1 a 0, no Barradão, o jogador valorizou o poder de reação do Rubro-Negro para se dar bem nesta reta final de Brasileirão, vencendo as "12 finais" que o Leão tem pela frente.
"Tira um peso, a gente vinha de três derrotas seguidas e vencer é sempre importante. É continuar somando, agora a gente encurtou a diferença para três pontos quem está ali na nossa frente. É continuar acreditando, o vital era isso. É na superação", disse Osvaldo em entrevista ao Premiere.
"Esse clube já mostrou diversas vezes que já conseguiu vencer várias barreiras, desde lá da Série C. É continuar acreditando. Eu falei na nossa última derrota que a gente tinha 13 finais, e foi mais uma. Temos mais 12 pela frente para lutar até o final", completou.
O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em jogo que não vai poder contar com o atacante Renzo López e o lateral-esquerdo Ramon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
