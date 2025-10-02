Mais leve, Osvaldo projeta reta final do Vitória marcada por superação

Osvaldo em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória já mostrou diversas vezes que consegue superar a atual situação do time para o atacante Osvaldo. Após bater o Ceará por 1 a 0, no Barradão, o jogador valorizou o poder de reação do Rubro-Negro para se dar bem nesta reta final de Brasileirão, vencendo as "12 finais" que o Leão tem pela frente.

"Tira um peso, a gente vinha de três derrotas seguidas e vencer é sempre importante. É continuar somando, agora a gente encurtou a diferença para três pontos quem está ali na nossa frente. É continuar acreditando, o vital era isso. É na superação", disse Osvaldo em entrevista ao Premiere.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Esse clube já mostrou diversas vezes que já conseguiu vencer várias barreiras, desde lá da Série C. É continuar acreditando. Eu falei na nossa última derrota que a gente tinha 13 finais, e foi mais uma. Temos mais 12 pela frente para lutar até o final", completou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em jogo que não vai poder contar com o atacante Renzo López e o lateral-esquerdo Ramon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.