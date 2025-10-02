Vitória afasta jejum e Renzo López admite: “Estava difícil trabalhar"

Renzo López em treinamento do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O atacante Renzo López deu detalhes sobre o jejum de resultados positivos que atormentava o Vitória e projetou "o começo de coisas boas" sob comando do técnico Jair Ventura. Após vencer o Ceará por 1 a 0, no Barradão, o uruguaio afirmou que "estava difícil de trabalhar" com a má fase do Rubro-Negro.

"A verdade é que o time vem trabalhando muito, sofrendo. A vitória de hoje é muito importante, novo treinador, novo comando e acredito que vai ser o começo de coisas boas", disse o atleta.

"Tem 12 jogos ainda, são muitos. Acho que o Vitória tem um elenco muito bom, são muito bons jogadores. Estava passando por uma fase ruim, estava difícil de trabalhar, mas a gente vai sair desta situação, eu não tenho dúvida, pelo grupo humano que tem aqui dentro e pela qualidade dos jogadores que tem também", completou.

Renzo López recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo desta quinta-feira, 2, e terá que cumprir suspensão no jogo contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, 5, às 16h, em São Januário. O lateral-esquerdo Ramon também será desfalque.