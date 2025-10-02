Menu
"JAMAIS VIRARIA AS COSTAS"

Vitória: Ronald esclarece polêmica com Chagas após expulsão de Dudu

Vitória venceu o Ceará e garantiu "alegria" no vestiário após resultado positivo

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

02/10/2025 - 22:22 h
O volante Ronald era um dos escolhidos por Rodrigo Chagas para entrar em campo durante derrota para o Fluminense, no dia 20 de setembro, mas a expulsão de Dudu mudou a estratégia do treinador e o atleta acabou não entrando. Após bater o Ceará nesta quinta-feira, 2, o jogador negou haver algum desentendimento e revelou uma conversa com o então técnico do Rubro-Negro.

"Isso não ficou bem claro no último jogo, o pessoal achou que eu desrespeitei a instituição. Mas não, eu fui para o vestiário e logo depois para o banco de reservas, assisti o segundo tempo todo lá e conversei com o professor Chagas. Não foi nada com ele, nada pessoal. Até falei com ele: "Professor, se você ver meus últimos 20 jogos, eu fiquei apto a jogar em todas as posições". Eu jamais viraria as costas ao Vitória", disse o jogador em entrevista na zona mista.

"Vitória sempre traz um clima bom (no vestiário), mais alegre e leve. A fala dele (Jair Ventura) é muito importante para a gente acreditar sempre", completou sobre a partida.

O próximo desafio do Leão é vencer pela primeira vez fora de casa no Brasileirão. Diante do Vasco, no próximo domingo, 5, às 16h, em São Januário, o Leão vai tentar se livrar do "incômodo" que tem afetado a mente dos jogadores.

"É importante para a nossa sequência. Isso tem incomodado a gente, de não ter vencido ainda fora de casa. Mas estamos trabalhando e, com certeza, vamos conseguir esse feito", comentou Ronald.

x