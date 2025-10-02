Vitória: Jair Ventura destaca evolução defensiva e valoriza "final"

Jair Ventura no Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Em sua primeira coletiva após um resultado positivo no comando do Vitória, Jair Ventura destacou a importância de vencer o Ceará, nesta quinta-feira, 2, no Barradão. O treinador exaltou o apoio da torcida, explicou a manutenção da escalação e reforçou que o jogo recoloca a equipe na briga pela permanência na Série A.

"Primeiro parabenizar a torcida, que nos apoiou. Já joguei aqui contra e sei como é difícil. Hoje fui feliz em ter a torcida ao nosso lado, minha estreia aqui. Sobre a escalação, seria pouco inteligente da minha parte, sem tempo para treinar, mudar a escalação depois do que eu gostei. O 3 a 1 não queria dizer que estava tudo errado, perdemos o jogo por alguns erros nossos, mas eu vi onde fizemos uma boa partida. Acho que a resposta sobre a manutenção da equipe é isso, foi depois de uma performance que eu gostei", afirmou.

Questionado sobre projeções para a sequência do Brasileirão, Jair Ventura destacou que prefere não estipular metas de pontuação, e destacou o "foco e energia" como fatores que fizeram a diferença no setor defensivo. O Vitória tem mais 12 partidas pela frente e precisa pontuar o máximo possível para não ser rebaixado.

"Não vou fazer metas de pontos, eu não trabalho assim. A gente tem até meia-noite para comemorar essa vitória importante, contra um adversário direto, equipe qualificada. Claro que a gente não queria que eles tivessem as chances que tiveram, mas com nosso foco, nossa energia, a bola não ia entrar. Contra o Grêmio a bola ia lá e era gol, mas hoje não. Esse jogo era uma final, e final não se joga, final se ganha", disse.

Após o zagueiro Zé Marcos revelar que um "toque" do treinador deu organização e evolução ao sistema defensivo do Leão, Jair Ventura destacou a importância de progredir, apesar dos poucos treinamentos.

"Vou querer sempre melhorar. Já tinha um tempo que o Vitória não vencia uma partida. Então quero parabenizar os atletas pela vitória, mas vamos sempre tentar evoluir. Eu praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias. No final o Ceará teve mais a bola porque estavam perdendo, em nenhum momento eu abri mão do jogo".

"Hoje era muito importante a vitória, nos coloca na briga novamente. São 50% de aproveitamento desde que chegamos, se a gente mantiver isso, estamos salvos. Eles vieram leve, venceram o São Paulo, mas conseguimos essa vitória importante que trouxe mais um adversário para a briga aqui", completou.

Com o resultado, o Vitória voltou a vencer após sequência negativa e agora se prepara para enfrentar o Vasco, no domingo, 5, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.