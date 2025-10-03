Menu
SÉRIE A

Rodada perfeita: Vitória foi o único do Z-4 a vencer no Brasileirão

Vitória em casa e tropeços dos rivais

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 7:35 h
Veja a combinação de resultados que ajudou o Vitória na briga contra o Z-4 após vencer o Ceará. A distância para o 16º colocado, Santos, agora é de apenas três pontos.
Veja a combinação de resultados que ajudou o Vitória na briga contra o Z-4 após vencer o Ceará. A distância para o 16º colocado, Santos, agora é de apenas três pontos.

Além de voltar a somar três pontos, o Vitória ainda viu todos os seus adversários diretos na parte de baixo da tabela não vencerem suas partidas — a chamada rodada perfeita. Nesta quinta-feira, 2, o Leão da Barra encerrou a sequência de três jogos sem triunfos ao superar o Ceará por 1 a 0, para festa dos rubro-negros no Barradão, e subiu para a 17ª posição, diminuindo para três pontos a distância em relação ao Santos, atual 16º colocado.

Paralelamente ao triunfo do Leão na noite desta quarta-feira, o Fortaleza, rival direto na luta contra o Z-4, foi derrotado pelo São Paulo no Castelão, em Fortaleza. Para completar a rodada favorável, Atlético-MG e Juventude ficaram no empate, assim como Santos e Grêmio, Internacional e Corinthians e também o Bragantino. Já o Sport também não venceu, e o Vasco acabou derrotado pelo Palmeiras.

Leia Também:

Vitória: Jair Ventura destaca evolução defensiva e valoriza "final"
"Toque" de Jair Ventura fez Vitória voltar a vencer, aponta Zé Marcos
Vitória: Ronald esclarece polêmica com Chagas após expulsão de Dudu

Portanto, além de conquistar três pontos importantes e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, o Vitória contou com os resultados paralelos para, quem sabe, deixar o Z-4 nas próximas rodadas. Isso porque, mesmo que vença o Vasco no próximo jogo e o Santos seja derrotado pelo Ceará, o Leão ainda não ultrapassaria o rival. Apesar de igualar a pontuação (28 pontos), ficaria atrás no critério de vitórias: 5 contra 7 do Santos.

Confira como ficou a tabela após a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Imagem ilustrativa da imagem Rodada perfeita: Vitória foi o único do Z-4 a vencer no Brasileirão
| Foto: Reprodução / Sofascore

Tags:

Brasileirão ceará série a vitória

x