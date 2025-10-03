Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Claudinho diz que sem o apoio da torcida o Vitória "não é nada"

Lateral exalta o '12º jogador' após vitória crucial no Barradão e comenta esquema de 3 zagueiros de Jair Ventura

João Grassi e Redação

Por João Grassi e Redação

03/10/2025 - 9:47 h
O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura.
O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura. -

O Vitória voltou a vencer após três jogos e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Diante do Ceará, nesta quinta-feira, 2, o Leão da Barra triunfou por 1 a 0 no Barradão — empurrado mais uma vez pelo apoio das arquibancadas.

Assim como tem acontecido ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra marcou presença, transformou o estádio em uma festa vermelha e preta e foi considerada o 12º jogador da equipe, como destacou Claudinho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista após o apito final, o lateral-direito ressaltou que a presença e o incentivo da torcida têm sido cruciais para o desempenho do Vitória, afirmando que, sem o apoio no Barradão, o time “não é nada”.

Sem a torcida, em casa, a gente não é nada [...] Eles são o nosso 12º jogador. Sabemos da importância que têm em cada partida
Claudinho - lateral-direito do Vitória

Claudinho também comentou sobre o esquema com três zagueiros proposto pelo técnico Jair Ventura, que valoriza suas características ofensivas. Segundo o jogador, esse modelo de jogo o deixa “mais seguro” para atacar, mas ele reforçou que, independentemente da formação, a equipe precisa cumprir bem as duas fases do jogo.

Leia Também:

Saiba quais são os três pilares da fuga do rebaixamento para Baralhas
Rodada perfeita: Vitória foi o único do Z-4 a vencer no Brasileirão
Vitória: Jair Ventura destaca evolução defensiva e valoriza "final"

“Para mim é importante jogar com três zagueiros, porque tenho a cobertura [...] Fico mais seguro para atacar, mas, independentemente da formação, precisamos marcar e atacar. Então, não faz tanta diferença”, explicou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em busca da primeira vitória como visitante no Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão ceará Claudinho vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura.
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura.
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura.
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura.
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x