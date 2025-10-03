Claudinho diz que sem o apoio da torcida o Vitória "não é nada"

O lateral Claudinho afirma que a torcida é o motor do Vitória em casa, comentando a vitória contra o Ceará. Leia o que o jogador disse sobre a importância dos 3 zagueiros de Jair Ventura. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória voltou a vencer após três jogos e segue vivo na luta contra o rebaixamento. Diante do Ceará, nesta quinta-feira, 2, o Leão da Barra triunfou por 1 a 0 no Barradão — empurrado mais uma vez pelo apoio das arquibancadas.

Assim como tem acontecido ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, a torcida rubro-negra marcou presença, transformou o estádio em uma festa vermelha e preta e foi considerada o 12º jogador da equipe, como destacou Claudinho.

Em entrevista após o apito final, o lateral-direito ressaltou que a presença e o incentivo da torcida têm sido cruciais para o desempenho do Vitória, afirmando que, sem o apoio no Barradão, o time “não é nada”.

Sem a torcida, em casa, a gente não é nada [...] Eles são o nosso 12º jogador. Sabemos da importância que têm em cada partida Claudinho - lateral-direito do Vitória

Claudinho também comentou sobre o esquema com três zagueiros proposto pelo técnico Jair Ventura, que valoriza suas características ofensivas. Segundo o jogador, esse modelo de jogo o deixa “mais seguro” para atacar, mas ele reforçou que, independentemente da formação, a equipe precisa cumprir bem as duas fases do jogo.

“Para mim é importante jogar com três zagueiros, porque tenho a cobertura [...] Fico mais seguro para atacar, mas, independentemente da formação, precisamos marcar e atacar. Então, não faz tanta diferença”, explicou.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, em busca da primeira vitória como visitante no Brasileirão.