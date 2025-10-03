APOIO DA TORCIDA
TUI convoca AeroNego antes de viagem do Vitória para o Rio de Janeiro
Leão da Barra enfrenta o Vasco neste domingo, 5, pela 27ª rodada do Brasileirão
Por João Grassi
Após derrotar o Ceará nesta última quinta-feira, 4, o Vitória terá o apoio do seu torcedor antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde encara o Vasco. A Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) convocou os rubro-negros para mais um AeroNego.
De acordo com Gabriel Oliveira, presidente da TUI, o AeroNego será realizado neste sábado, 4, às 17h30, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães. O objetivo da mobilização é apoiar o time na busca pela primeira vitória longe de Salvador na Série A.
“Estamos chegando na reta final, e por omissão não iremos pecar. Independentemente do que aconteça, nós, torcedores, poderemos bater no peito com orgulho e dizer: fizemos a nossa parte!”, publicou Gabriel através da rede social Instagram.
“Amanhã (sábado), às 17h30, faremos mais um grande ato de amor. Convocamos toda a Nação para lotar o aeroporto de Salvador e transmitir toda a nossa energia no embarque do nosso elenco rumo ao Rio de Janeiro. Juntos, elenco e torcida, vamos em busca da vitória”, completou o presidente da TUI.
Vasco da Gama x Vitória
O Vitória visita o Vasco da Gama às 16h deste domingo, 5, no São Januário. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
