CBF nega pedido do Vitória para alterar horário de Ba-Vi do Brasileirão
Clássico será disputado no próximo dia 16, no Barradão
Por João Grassi
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não aceitou o pedido do Vitória e o clássico contra o Bahia, no próximo dia 16, segue no horário das 21h30. Em contato com o Portal A TARDE, o Leão da Barra informou que não obteve sucesso na tentativa de alteração para 19h30.
A solicitação do Vitória pela mudança de horário se baseava em questões de segurança, mobilidade urbana e proteção da integridade física e moral dos envolvidos, além de reforço policial e protocolos de evacuação em jogos de grande público. Outro fator apontado foi o transporte público de Salvador.
A CBF, no entanto, decidiu negar o pedido do Rubro-Negro porque a partida será transmitida no SporTV e, de acordo com a emissora, a alteração no horário do Ba-Vi impactaria a programação.
Clássico Ba-Vi
Vitória e Bahia se enfrentam às 21h30 do dia 16 de outubro, uma quinta-feira, no Barradão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quinto clássico Ba-Vi de 2025, o segundo pela Série A.
