Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MANTIDO

CBF nega pedido do Vitória para alterar horário de Ba-Vi do Brasileirão

Clássico será disputado no próximo dia 16, no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

03/10/2025 - 13:04 h | Atualizada em 03/10/2025 - 13:43
Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano
Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não aceitou o pedido do Vitória e o clássico contra o Bahia, no próximo dia 16, segue no horário das 21h30. Em contato com o Portal A TARDE, o Leão da Barra informou que não obteve sucesso na tentativa de alteração para 19h30.

A solicitação do Vitória pela mudança de horário se baseava em questões de segurança, mobilidade urbana e proteção da integridade física e moral dos envolvidos, além de reforço policial e protocolos de evacuação em jogos de grande público. Outro fator apontado foi o transporte público de Salvador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A CBF, no entanto, decidiu negar o pedido do Rubro-Negro porque a partida será transmitida no SporTV e, de acordo com a emissora, a alteração no horário do Ba-Vi impactaria a programação.

Leia Também:

Bahia desfalcado consegue vencer o Flamengo? Saiba os palpites das IAs
Bahia: Santiago Arias fica fora da convocação da seleção da Colômbia
Claudinho diz que sem o apoio da torcida o Vitória "não é nada"
Rodada perfeita: Vitória foi o único do Z-4 a vencer no Brasileirão

Clássico Ba-Vi

Vitória e Bahia se enfrentam às 21h30 do dia 16 de outubro, uma quinta-feira, no Barradão, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o quinto clássico Ba-Vi de 2025, o segundo pela Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ba-vi campeonato brasileiro EC Bahia ec vitória horário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Kanu e Matheuzinho no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x